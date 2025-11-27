Credit ipotecar în doi, în Cluj: cu cât crește valoarea dacă adaugi un codebitor la împrumut (P)

Visezi să-ți cumperi prima locuință, însă nu știi valoarea pe care ți-o permiți să o împrumuți?

Dacă ai urmărit piața imobiliară în ultima perioadă, cu siguranță ai observat că prețurile din Cluj au continuat să crească. Prețul mediu din octombrie a fost de 3.181 euro/mp, cu 8% în creștere față de aceeași lună a anului trecut. Creșterile succesive de preț mențin Clujul cel mai scump oraș din țară.

Un credit ipotecar cu un codebitor îți poate dubla puterea de cumpărare

Un apartament de 42 mp în Cluj care pornește de la 133.602 euro ar putea fi cumpărat cu un credit ipotecar în valoare de 137.409 euro, cu TVA inclus.

Dacă veniturile tale nu îți permit să obții această sumă, o soluție e să aplici pentru un credit împreună cu un codebitor. Veniturile cumulate cresc șansele de aprobare și pot aduce dobânzi mai avantajoase și termeni mai flexibili.

De exemplu, dacă fiecare partener câștigă 5.443 lei, împreună ar putea obține un credit de până la 762.686 de lei (149.872 euro), în loc de 381.343 lei (74.936 euro) dacă ar aplica individual.

Acesta este un exemplu informativ care nu include alte datorii, însă un broker de credite te poate ajuta cu un calcul concret pentru situația ta. Un specialist va ține cont de toți factorii care influențează valoarea maximă pe care o poți împrumuta (venitul lunar, istoricul de credit, gradul maxim de îndatorare).

Calculează gratuit cât poți împrumuta

Dacă te interesează să primești o ofertă personalizată și să găsești băncile potrivite pentru profilul tău, intră în contact cu un broker cu experiență din Cluj.

Care sunt cartierele preferate de cumpărători în Cluj?

Odată ce știi suma pe care o poți împrumuta, următorul pas e să cauți locuința potrivită.

Conform datelor Imobiliare.ro, cartierul Mănăștur a atras cea mai mare cerere în prima parte a acestui an, însă cumpărătorii s-au îndreptat în număr mare și spre Someșeni, acolo unde se găsesc cele mai ieftine apartamente din oraș.

Pentru o proprietate până în 134.000 euro, cei interesați pot găsi opțiuni în cartierul Mănăștur, dar și în Mărăști sau Someșeni.