Autostrada Transilvania. Licitație amânată pentru secțiunea de 41 km dintre Poarta Sălajului și Nușfalău.

Desemnarea constructorului pentru secțiunea Poarta Sălajului-Zimbor-Nușfalău (41 km) a fost amânată până la finalul lunii august.

CNAIR a amânat, din nou, desemnarea constructorului pentru secțiunea de 41 km de pe A3, care include și tunelul Meseș. Noul termen a fost fixat pentru 30 august 2024.

Cel mai mare contract de infrastructură rutieră, la a șaptea amânare

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a prelungit în repetate rânduri perioada de evaluare a ofertelor pentru desemnarea câștigătorului pentru licitația ce include tunelul Meseș (A3), iar ultima oară termenul a fost extins până în 31 iulie. Acum, desemnearea câștigătorului pentru contractul de 7,48 miliarde lei, fără TVA, a fost amânată până la finalul verii, potrivit economedia.ro

Licitația pentru secțiunea Poarta Sălajului–Nușfalău de pe Autostrada Transilvania, a fost relansată în urmă cu mai bine de un an, în februarie 2023, iar în august anul trecut au fost depuse mai multe oferte.

Autostrada Transilvania (A3), secțiunea Poarta Sălajului-Zalău-Nușfalău/Foto: Autostrada A3 Poarta Sălajului - Zalău - Nușfalău Disteco youtube.com

Șapte operatori au depus oferte:

-Asocierea SA & PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE S.R.L. – EURO-ASFALT d.o.o (România – Bosnia Herțegovina)

– WEBUILD SPA – MILANO (Italia)

– IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Turcia)

– Asocierea MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. – OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (Turcia)

– MAPA INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

– Asocierea NUROL INSAAT VE TICARET A.S. – DUYGU TAAHHÜT VE İNŞAAT A.Ş. (Turcia)

– Asocierea TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. – DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

După depunerea ofertelor, evaluarea a fost amânată inițial pentru februarie 2024, ulterior pentru martie, aprilie, respectiv finalul lunii mai. Apoi, CNAIR a prelungit până în 28 iunie etapa de evaluare a ofertelor, iar ulterior până în 31 iulie 2024 (al șaselea termen de analiză).

Miercuri, 31 iulie, desemnarea căștigătorului a fost amânată pentru a șaptea oară, până la 30 august 2024.

Inițial, licitația pentru lotul (Poarta Sălajului–Nușfalău) ce include și Tunelul Meseș a fost lansată în noiembrie 2020 (cu o valoare de 4,4 miliarde de lei), însă nu are constructor desemnat la mai bine de trei ani de la lansarea licitației, în condițiile în care contractul este estimate la 7,4 miliarde de lei.

Durata de realizare a contractului este de 78 de luni dintre care 18 luni destinate proiectării și 60 execuției. Proiectul prevede inclusiv construcția a 65 de viaducte, poduri și pasaje (în lungime totală de aproximativ 13 km) și a Tunelului Meseș (în lungime de 2,89 km).

