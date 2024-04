Un nou blocaj pentru licitația de pe lotul A3 cu Tunelul Meseș. Contestație în instanță împotriva deciziei CNSC favorabilă Makyol.

Continuă lupta pentru cel mai mare contract de autostradă din România. WeBuild contestă la Curtea de Apel București decizia CNSC favorabilă turcilor de la Makyol.

Constructorul italian WeBuild a atacat la Curtea de Apel București decizia CNSC favorabilă constructorului turc Makyol în cadrul licitației de 7,5 miliarde de lei pentru construcția tronsonului din Autostrada Transilvania ce include Tunelul Meseș, scrie Economica.net.

Demersul constructorului italian a fost înregistrat pe 4 aprilie 2024 la Curtea de Apel București (CAB), după ce, pe 15 martie, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a admis contestația Makyol, prin care constructorul turc a cerut anularea unei solicitări de clarificări a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Totodată, CNSC respinsese ca inadmisibilă cererea de intervenție a WeBuild.

Inițial, licitația pentru lotul (Poarta Sălajului–Nușfalău) ce include și Tunelul Meseș a fost lansată în noiembrie 2020 (cu o valoare de 4,4 miliarde de lei), însă nu are constructor desemnat la mai bine de trei ani de la lansarea licitației.

Șapte oferte, depuse la licitație

În august 2023, șapte oferte au fost depuse pentru construcția sectorului din Autostrada Transilvania care cuprinde și Tunelul Meseș, a informat atunci ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu. Potrivit CNAIR, cei șapte operatori care au depus oferte sunt:

– Asocierea SA & PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE S.R.L. – EURO-ASFALT d.o.o (România – Bosnia Herțegovina)

– WEBUILD SPA – MILANO (Italia)

– IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Turcia)

– Asocierea MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. – OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (Turcia)

– MAPA INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

– Asocierea NUROL INSAAT VE TICARET A.S. – DUYGU TAAHHÜT VE İNŞAAT A.Ş. (Turcia)

– Asocierea TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. – DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

Fără constructor după mai bine de trei ani

Durata de realizare a contractului este de 78 de luni, dintre care 18 luni destinate proiectării și 60 execuției. Contractul prevede inclusiv construcția a 65 de viaducte, poduri și pasaje (în lungime totală de aproximativ 13 km) și a Tunelului Meseș (în lungime de 2,89 km). Valoarea estimată este de 7,48 miliarde lei fără TVA, iar finanțare va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile.

După câteva prelungiri de termene, CNAIR trebuia să anunțe la finalul lui ianuarie 2024 oferta câștigătoare pentru construcția a 40 de kilometri din Autostrada Transilvania (A3), inclusiv Tunelul Meseș. Însă, perioada necesară evaluării ofertelor depuse a fost extinsă în mod repetat de CNAIR, în prezent termenul pentru desemnarea câștigătorului fiind stabilit pentru data de 29 aprilie 2024. Desemnarea unui constructor ar putea fi făcută în primăvara acestui an, potrivit celui mai optimist scenariu.

Lucrările la segementul Poarta Sălajului-Nușfalău (A3) sunt extrem de complexe și implică execuția Tunelului Meseș (cu două galerii) în lungime de 2,89 km și cu 2 benzi de circulație pe sens, precum și construcția a 65 de viaducte, poduri și pasaje.

