Apple a lansat iPhone 15. Telefoanele vin cu o schimbare majoră

Lansare iPhone 15. Aşteptarea a luat sfârşit. Apple a prezentat noile modele de iPhone 15.

Noul iPhone a fost prezentat publicului în cadrul mult aşteptatului eveniment „Wonderlust

Apple a lansat noile telefoane iPhone 15, care vin cu o mare schimbare, după ce Apple a fost forțată de Comisia Europeană să treacă la conectorul USB-C. Noile telefoane nu vin cu noutăți revoluționare, dar promit camere mai bune, procesoare mai rapide și baterii care țin mai mult între încărcări.

Seria este compusă din patru telefoane, iar preţul porneşte de la 799 de dolari, principala îmbunătăţire fiind la calitatea imaginilor.

iPhone 15, scos la vânzare din 22 septembrie

iPhone 15 are ecran de 6,1 inci, iar iPhone 15 Plus are 6,7 inci.

iPhone 15 costă în SUA de la 799 dolari, iar iPhone 15 Plus, de la 899 dolari. iPhone 15 Pro costă de la 999 dolari în SUA (128 GB); iar iPhone 15 Pro Max, de la 1.199 dolari (256 GB stocare). Comezile se pot face din 15 septembie, iar livrările încep din 22 septembrie. Prețul iPhone 15 Pro Max este cu 100 de dolari mai mare decât cel anunțat pentru modelul Pro Max lansat acum un an.

iPhone 15 și iPhone 15 Plus vor fi disponibile în următoarele culori: galben, roz, verde, albastru și negru. Compania spune că bateria va ține „toată ziua” și că bateria este mai mare, însă nu a dat procente.

iPhone 15 și iPhone 15 Plus au procesorul A16 Bionic, prezent anul trecut pe cele mai scumpe modele iPhone.

Modelele de vârf de gamă iPhone 15 Pro și iPhone Pro Max au carcasă din titani și, datorită acestui aliaj, sunt mai ușoare. iPhone 15 Pro are ecran de 6,1 inci, iar iPhone 15 Pro Max, de 6,7 inci.

„Este titan precum cel folosit pe roverul de pe Marte”, spun cei de la Apple. Cele două au noul procesor A17 Pro. iPhone 15 Pro cântărește 187 grame, iar modelul Pro Max, 221 de grame.

Prezentarea a fost, cum ne-a obișnuit Apple, plină de hiperbole: „cel mai sofisticat”, „cel mai subțire”, „cel mai performant”, „cel mai rapid”, „fantastic” „revoluționar. Magic Island a fost definită ca fiind „magică”.

La începutul live-ului de pe YouTube erau un milion de oameni care se uitau, iar când a început prezentarea iPhone s-a trecut de 2,5 milioane.

Apple a avut vânzări de peste 205 miliarde dolari anul trecut datorită iPhone. La număr de unități, America a fost pe primul loc, cu 100 de milioane, iar în Europa s-au vândut 56 milioane. Apple are o capitalizare de piață de 2.770 miliarde dolari.

În lume sunt folosite în prezent peste 1,3 miliarde de iPhone-uri, dintre care 150 milioane în SUA. Cota iPhone pe piața smartphone-urilor este în creștere și se apropie de 20%.

CITEȘTE ȘI: