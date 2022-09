Cafenea socială, deschisă de un an în Cluj, premiată de Google! 3 din 5 angajați sunt persoane cu dizabilități

Cafeneaua socială Cofeels din Cluj-Napoca a fost premiată cu trofeul Recenzia de Aur de Google, datorită impresiilor excelente pe care le-a făcut clienților în decurs de numai un an de activitate.

Cafenea socială, deschisă de numai un an în Cluj, premiată cu Recenzia de Aur de Google / Foto 1: Google - Foto 2: Cofeels, Facebook

Google a anunțat noii câștigători ai proiectului Recenzia de Aur și a premiat anul acesta cele mai promițătoare afaceri de pe Google Maps care aparțin domeniului HoReCa, în România.

Afacerea din Cluj-Napoca premiată cu Recenzia de Aur este cafeneaua Cofeels.

„E o bucurie foarte mare. Noi avem doar un an de activitate. În această vară am împlinit un an de când am deschis cafeneaua. Faptul că am primit atât de multe recenzii pozitive ne face să ne simțim onorați. Suntem foarte bucuroși că am primit recenzia de aur pe baza recenziilor oferite de clienții cafenelei”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, patronul cafenelei, Lucian Butnaru.

Cafeneaua Cofeels / Foto: Lucian Butnaru

3 din 5 angajați sunt persoane cu dizabilități

Cafeneaua Cofeels este prima cafenea socială din Transilvania, unde 3 din 5 angajați sunt persoane cu dizabilități:

„Ne-aţi fost alături când am deschis, aţi făcut ca mesajul nostru să ajungă la cât mai multă lume. Aprecierea pe care ne-aţi arătat-o a fost cea care a dus la realizarea pe care o anunţăm astăzi: Cofeels, cafeneaua socială unde 3 din 5 angajaţi sunt persoane cu dizabilităţi, unde cauza socială bucură sufletul, iar aroma cafelei de specialitate bucură simţurile, este pe lista câştigătorilor trofeului Recenzia de Aur din 2022”, transmite echipa Cofeels.

Deși cafeneaua clujeană este deschisă de numai un an, performanțele sunt remarcabile, iar recenziile clienților arată acest lucru. Patronul Cofeels se arată recunoscător față de clienți: „Trofeul e o reflectare a aprecierii constante de care are parte singura cafenea socială din Transilvania. Suntem tare recunoscători celor care au venit la Cofeels şi au scris recenzii despre noi”, a spus Lucian Butnaru, antreprenor social şi manager Cofeels.

Cafeneaua Cofeels este organizată ca un SRL, însă există un aspect care o deosebește de orice altă cafenea din Transilvania. 90% din profit este destinat scopului social. Așadar, de fiecare data când cumperi o cafea sau produs de la Cofeels ajuți la îmbunătățirea viații persoanelor cu dizabilități.

Cafeneaua socială Cofeels, unde 3 din 5 angajați sunt persoane cu dizabilități / Foto: Lucian Butnaru

Recenzia de Aur este un premiu oferit de Google cu ocazia zilei mondiale a turismului, celebrată în fiecare an în data de 27 septembrie. Compania scoate în evidenţă în acest mod afacerile din domeniul HoReCa apreciate cel mai mult de clienţi, conform recenziilor de pe Google Maps. Afacerile eligibile pentru câştigarea trofeului sunt selectate pe baza următoarelor criterii:

Sunt prezente cu Profilul Companiei pe Google Search și Google Maps;

Au cel puțin 100 de recenzii și un rating de minim 4.5;

Toate informațiile prezentate pe profilul afacerii sunt actualizate.

Afacerile câștigătoare sunt cele care au avut cel mai mare rating dintre afacerile cu numărul de recenzii peste media categoriei lor.

Afaceri din țară premiate cu „Recenzia de Aur”

La ediția 2022 au obținut „Recenzia de Aur” 24 de locații din toată țara care au înregistrat pe Google Maps cele mai multe aprecieri din partea clienților, în ultimele 100 de zile.

Afacerile premiate sunt din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României și trei domenii de activitate (restaurante, hoteluri și cafenele). Au fost selectate afacerile din domeniul HoReCa cu un profil verificat și actualizat cu toate detaliile în Google Profilul Companiei, unde au publicat actualizări constante, afacerile care au avut cel puțin 100 de recenzii pe Google Maps și un rating de minim 4,5 stele.

„Unul dintre principalele obiective ale Google în România este să sprijinim atât persoanele fizice, cât și afacerile mici să crească prin digital. Proiectul Recenzia de Aur își propune să facă cunoscute acele afaceri care sunt apreciate de clienți prin note și recenzii pe Google Maps și Căutare. O prezență digitală puternică, ce poate fi creată prin instrumente gratuite și la îndemână precum actualizarea Profilul Companiei pe Google, ajută micile afaceri să fie vizibile către clienți din toată țara și chiar din străinătate. Ne bucurăm totodată că putem să oferim aceste premii în special afacerilor din HoReCa, una din cele mai afectate industrii în ultimii ani” a declarat Dan Oros, Head of Marketing Google România.

În România, profilurile afacerilor actualizate cu toate detaliile în Google Maps primesc în medie, în comparație cu profilurile incomplete, de 4,9 ori mai multe apeluri telefonice, de 2,9 ori mai multe solicitări de direcție și de 3,1 ori mai multe vizite pe site-uri.

Harta locațiilor premiate cu „Recenzia de aur” poate fi vizualizată aici.

„Recenzia de Aur este un premiu al publicului, al clienţilor mulţumiţi”, spunea anul trecut Dan Oros, şeful marketingului de la Google România, cu ocazia decernării premiului. În 2021 trofeul l-au primit 31 de afaceri din cele 8 regiuni ale României.

