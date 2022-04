Noi artiști confirmați la Electric Castle 2022. Killa Fonic și Nane vor urca pe scenă anul acesta

Noi artiști confirmați la Electric Castle 2022. Cu tot mai mulți fani în România ai trap-ului, festivalul Electric Castle dedică una dintre cele 10 acestui stil de muzică.

Electric Castle vine cu noutăți pentru cei mai tineri fani

În fiecare dintre cele 5 zile ale festivalului Electric Castle 2022, pe scena Drip Factory vor susține concerte artiști ai generației non-cenzură.

Alături de headlinerii Twenty One Pilots, Gorillaz, Disclosure și Deftones, din line-up-ul festivalului vor face parte și o serie de artiști trap locali, printre numele anunțate fiind Killa Fonic, Nane, Amuly și Bruja.

Trap-ul este un stil muzical care a evoluat spectaculos, în ultimii ani, pe piața muzicală din România, iar numărul de fani a crescut proporțional, mai ales în rândul adolescenților. Cu o scenă dedicată și abonamentul Under 21, organizatorii se asigură că fanii vor fi prezenți pentru a-și asculta, live, artiștii trap preferați.

Killa Fonic, Azteca și Nane, printre artiștii confirmați

Cu peste 6 milioane de stream-uri doar de la ultimul album, Nane este un artist care reușește să inspire alți tineri spre acest stil de muzică, iar concertele lui au mereu o atmosferă specială. Bruja și Killa Fonic au show-uri programate în aceeași seară, ceea ce ne face să sperăm la o variantă live inedită a hit-ului lor Voila.

Azteca are unul dintre cele mai originale albume trap scoase, în ultimul an, în România, și multă poftă să intre în atmosfera de festival. Amuly vine „Blindat” de succesul albumului omonim pe care publicul a avut șansa să-l asculte live, anul trecut, la Bonțida, dar are pregătite și materiale noi. Generația artiștilor ce preferă să se exprime fără nicio cenzură va avea și alți reprezentanți, între 13 și 17 iulie, la Electric Castle.

Artiștii care vor urca pe scena Drip Factory

Abonamentele Under 21

Pentru liceeni sau studenți, organizatorii au pregătit abonamentul Under 21. Oferta specială îi vizează pe cei cu vârsta de până la 21 de ani, ce primesc, cu doar 99 de euro + taxe, acces pe domeniul Castelului Banffy pe toată durata festivalului.

Pentru a nu rata nimic din distracția ce ține 24/24h, tinerii pot opta pentru cazarea în camping. Aici se pot bucura de facilități moderne, băi, dușuri, un supermarket și chiar loc de gătit la grill, fără a sacrifica timp cu transportul zilnic. Întreaga zonă a festivalului este supravegheată permanent, iar participanții au la dispoziție, la fiecare ediție, o linie telefonică la care pot intra în legătură cu echipele de securitate.

Biletul Under 21 poate fi achiziționat de pe www.electriccastle.ro și va fi disponibil până în 1 iulie, fără a suferi modificări de preț. Organizatorii oferă, și la această ediție, acces gratuit pentru toți copiii de până în 12 ani, cu condiția de a fi însoțiți de un adult, aceeași gratuitate fiind aplicată și persoanelor cu dizabilități. Oferta specială prin care un bilet la EC 8 poate fi rezervat cu doar 47 Euro și, ulterior, plătit în rate, expiră în 19 aprilie.

