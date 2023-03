Music Gallery, proiectul care prezintă muzica sub forma unei expoziții, se deschide la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca (P)

După 10 ani de organizare a festivalului Jazz in the Park și peste 400 de formații de jazz aduse la Cluj-Napoca, Fapte lansează un nou proiect de promovare a muzicii în rândul publicului larg, folosind formatul unei expoziții de artă.

Music Gallery, proiectul care prezintă muzica sub forma unei expoziții

Music Gallery este o expoziție care prezintă muzica într-un mod nemaiîntâlnit, punând accent pe două mari perspective. Prima prezintă muzica Jazz prin prisma aspectelor istorice, sociale, culturale, punând genul muzical într-un context universal, iar cea de-a doua perspectivă se leagă de tehnologia din spatele muzicii, prezentând instrumente și echipamente muzicale care fac experiența de ascultare mult mai interesantă.

În cadrul galeriei, participanții vor putea asculta muzică curatoriată, atât în format digital, cât și în format analogic, punându-se accent pe vinil, o tehnologie veche, care însă a revenit puternic în viața audiofililor. De asemenea, vizitatorii vor putea testa instrumente muzicale și sisteme de sonorizare inovative.

”Sunt multe surse de inspirație care stau la nașterea acestui nou proiect al nostru. Pe de o parte, am văzut cât de interesat e publicul nostru de muzică din activitățile conexe pe care le facem la Jazz in the Park: lecții de muzică, prezentări de instrumente, târguri de viniluri. Pe de altă parte, ne dorim foarte mult să creăm conținut offline și să-i facem pe oameni să participe. De asemenea, ne-am dorit foarte mult să creăm o expoziție datorită provocării și formatului ofertant pe care aceasta o are.

Pe scurt însă, vom crea un spațiu în care participanții vor putea descoperi de ce ne place nouă jazz-ul, vor putea atinge instrumente, vor putea asculta muzică în multe formate, vor descoperi echipamente și vor fi inspirați să descopere mai mult despre arta asta care e atât de prezentă în viețile noastre. Promitem că această expoziție merită să fie vizitată . În stilul nostru caracteristic, este gândită să fie pentru toată lumea, atât pentru copii, cât și pentru noi, adulții care ne-am fi dorit să fim mai mult expuși la muzică”, Alin Vaida - director proiect Music Gallery.

Expoziția va fi deschisă publicului larg în perioada 24 Martie - 23 Aprilie, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca și, pe lângă programul normal de vizitare, va găzdui concerte, prezentări de echipamente și alte evenimente speciale.

Expoziția este construită în jurul a 3 teme speciale:

Listen/Ascultă: publicul va putea asculta fie pe vinil, fie în format digital, cei mai importanți muzicieni de jazz, de la originile genului până în zilele noastre. De asemenea, redarea muzicii se va face folosind tehnologii variate: de la căști audio speciale, la sound dome-uri care canalizează sunetul și camere acustice construite în cadrul galeriei;

Expoziția are următoarele secțiuni:

Originile Jazz-ului: o incursiune în timp care arată de unde a pornit Jazz-ul și cum a influențat alte genuri muzicale existente și în prezent;

prezentarea perioadei definită ca fiind „The Golden Age of Jazz” dintr-o perspectivă socială; Jazz-ul în România: apariția jazz-ului la noi în țară, impactul acestuia în perioada comunismului și evoluția lui până în zilele noastre;

adaptarea Jazz-ului la stilul scandinav de creație artistică; Influențele jazz-ului în alte genuri muzicale: o cameră de audiție în care publicul va putea descoperi modul în care țări sau grupuri demografice au preluat Jazzul și l-au interpretat, născând astflel genuri precum afrobeat sau chiar hip-hop;

- o sală cu simulatoare de instrumente și jocuri de trivia cu muzică; Prezentări de echipamente: un listening room, sound dome-uri, și alte echipamente de ascultare;

o secțiune cu lucrări de artă care interpretează jazz-ul și în alt fel decât muzical, create de tineri artiști din România; Un spațiu de concerte live;

Istoria Jazz in the Park: o retrospectivă a impactului cultural și comunitar pe care un festival l-a avut la nivel național.

În perioada în care expoziția va fi deschisă, organizatorii vor implementa un program special, dedicat elevilor de gimnaziu și liceu, în care aceștia vor beneficia de tururi ghidate dedicate, sub titlul „Ora de muzică”.

Prețul biletului de intrare la Music Gallery va costa 30 lei pentru adulți și 15 lei pentru copii, studenți și pensionari. Biletele vor putea fi achiziționate începând cu data de 15 martie de pe site-ul www.iabilet.ro. Mai multe detalii se găsesc pe site-ul musicgallery.ro.

