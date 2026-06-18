CTP Cluj-Napoca – Anunț privind introducerea unor restricții de circulație cu ocazia manifestărilor publice “Raliul Clujului”

În atenția publicului călător!

În perioada 19-21 iunie 2026, cu ocazia manifestărilor publice “Raliul Clujului”, din cadrul Campionatului Național de Raliuri 2026, vor fi introduse restricții de circulație în zona stadionului.

Astfel, vineri, în data de 19.06.2026 după orele 22:30 și sâmbătă 21.06.2025 între orele 16:00 – 20:30, va fi restricționată circulația pe Splaiul Independenței.

Linia 30 Cartier Grigorescu – str. Aurel Vlaicu, in continuare va circula deviat:

Tur: Din P-ța 14 Iulie, str. Giuseppe Garibaldi, str. Uzinei Electrice, str. Otetului, Calea Motilor, str. Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, str. Aurel Vlaicu. Statii suspendate: Cluj Arena, stația Hotel Radisson. Se alocă suplimentar stația Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice.

Retur: de pe Calea Motilor – str. Otetului - str. Uzinei Electrice – str. Giuseppe Garibaldi - P-ța 14 Iulie – str. A. Vlahuta – str. Fantanele – str. Paul Ioan. Statii suspendate: Chios și Splaiul Independenței. Se alocă suplimentar stația Sala Polivalenta de pe strada Uzinei Electrice.

Linia 27, 28/28B și 44

Tur: str. Alexandru Vlahuță - str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu - str. General Dragalina. Se anulează stația Parcul Central și se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

Retur: traseu neschimbat pe str. General Dragalina, str. Octavian Goga, str. Alexandru Vlahuță.

Linia metropolitană M26 Cetatea Fetei – Cluj Napoca:

Va circula deviat spre Cluj Napoca – de pe strada Plopilor – str. Uzinei Electrice, str. Otetului, Calea Manastur, Calea Floresti. Se suspenda stația Cluj Arena, statia parcul Central, statia Piata Mihai Viteazul Sud si statia Fabrica de Bere. Se alocă suplimentar stația Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice.

Tramvaiele vor fi înlocuite cu autobuze (101A), care vor circula pe traseu deviat, astfel:

Tur: str. Primăverii – str. Plopilor - Pod Garibaldi – str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu - str. General Dragalina – str. Horea – P-ța Gării. Se suspendă stațiile Cluj Arena, Parcul Central și G. Barițiu. Se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

Retur: Piața Gării – str. I.L. Caragiale - str. Horea – str. General Dragalina – P-ța 14 Iulie - Pod Garibaldi – str. Plopilor- str. Primăverii – Bucium. Se suspendă stațiile Opera Maghiară Est și Splaiul Independenței. Se alocă suplimentar stațiile Dragalina Nord, Octavian Goga și Piața 14 Iulie. Pe traseul P-ța Gării – B-dul Muncii vor circula tramvaie pe linia 100.

Linia de noapte 54N: Cart. Zorilor – zona centrală – Cart. Grigorescu

Dus: strada Observatorului - Calea Turzii - Piata Cipariu - Piata Avram Iancu - Bdul 21 Decembrie 1989 – str. Memorandumului - Calea Motilor – str. Otetului - str. Uzinei Electrice – str. Giuseppe Garibaldi - P-ța 14 Iulie – str. A. Vlahuta – str. Fantanele – str. Paul Ioan. Se suspendă următoarele stații: Chios și Splaiul Independenței. Se alocă suplimentar stația Sala Polivalenta de pe strada Uzinei Electrice.

Întors: Din P-ța 14 Iulie, str. Giuseppe Garibaldi, str. Uzinei Electrice, str. Otetului, Calea Motilor, str. Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989 – Piata Stefan Cel Mare - Calea Turzii - strada Observatorului. Se suspendă stația Cluj Arena, stația Hotel Raddinson. Se alocă suplimentar stația Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice.

Duminică 22.06.2025 în intervalul orar 07:45 – 13:00 va avea loc proba specială Făget. Prin urmare:

⛔ Cursa de la ora 09:00 a liniei M16 de pe strada Posada se suspendă.

⛔ Cursa de la ora 09:40 a liniei M16 din Ciurila se suspendă.

⛔ Cursa de la ora 09:10 a liniei M71 de pe strada Posada se suspendă.

⛔ Cursa de la ora 10:00 a liniei M71 din Petrestii de Jos se suspendă.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere.