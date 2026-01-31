Anunț - DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ

,,DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ”, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG nr. 1076/2024, în vederea obținerii avizului de mediu pentru proiectul „PLAN URBANISTIC ZONAL CONFORM LEGII 350 ACTUALIZATĂ PENTRU CONSTRUIRE CENTRU REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST”, situat în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, strada Oașului nr. 298.

Prima versiune a planului, poate fi consultată la sediul titularului/proiectantului, Direcția de asistență socială și medicală, Strada Venus F.N., mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, la sediul Primariei municipiului Cluj-Napoca de pe strada Motilor nr. 3, din data 28.01.2026 , între orele 0900 – 1400 . Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până în data de 15.02.2026 , la DJM , municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 99, bl. 9 B, CP 400609, jud. Cluj, e-mail: office@djmcj.anmap.gov.ro, în zilele de luni- joi între orele 09.00 – 14.00.