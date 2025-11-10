CTP Cluj-Napoca anunță modificarea traseelor pentru cursele de elevi E5 si E8

Având în vedere instituirea sensului unic de circulație pe strada Barc I, dinspre strada Morii spre strada Căpitan Grigore Ignat, cursele de elevi E5 si E8 vor avea traseele schimbate la întoarcere, pe strada Ion Ionescu de la Brad. Stațiile vor fi cele de pe traseu comune cu ale liniei 36B.

Traseul E5: str Plevnei – IRA - str. Onisifor Ghibu

Tur: Plecare str Plevnei ( statia Plevnei Sud) la ora 07:00, str. Plevnei ( statia CET, statia Timisului, statia Branului Sud), str. Branului, str. Vidrei ( statia Infratirii Sud), str. Morii , str. Barc I ( statia Pintea Viteazu Sud, statia Barc 1), str. Capitan Grigore Ignat ( statia Capitan Grigore Ignat Vest ), str. Traian Vuia ( statia Camin Someseni, statia Branului), str. Aurel Vlaicu ( statia Expo Transilvania ora 07:20, statia Aurel Vlaicu, statia Arte Plastice) – B-dul 21 Decembrie 1989 (statia Crinului, statia Somes, statia Constanta ) – str. Constanta – str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) – str. Paris – str. Nicolae Cristea ( Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) – str. Gheorghe Lazar - str. Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”).

Retur: Plecare str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) ora 12:10 - str. Paris - str. Nicolae Cristea ( Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) - str. Gheorghe Lazar - Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”) - str. Paris - B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Biserica Sf. Petru, statia Piata Marasti)– str. Aurel Vlaicu(statia Maresal Constantin Prezan, statia Siretului, statia Pod Someseni ) , str. Traian Vuia ( statia Aiudului, statia Scoala Someseni), str. Capitan Grigore Ignat ( statia Capitan Grigore Ignat Eest ), str. Ion Ionescu de la Brad ( statia Ion Ionescu, Frumoasa), str. Morii ( statia Morii) str. Vidrei ( statia Infratirii Nord), str. Branului, str. Plevnei ( statia Rodnei, statia Blajului, statuia Broda, statia Plevnei Nord).

Traseul E8 (Plevnei - IRA – str. Avram Iancu – B-dul 21 Decembrie 1989.

Tur: Plecare str Plevnei la ora 07:00 ( statia Plevnei Sud, statia CET, statia Timisului, statia Branului Sud), str. Branului, str. Vidrei ( statia Infratirii Sud), str. Morii , str. Barc I ( statia Pintea Viteazu Sud, statia Barc 1), str. Capitan Grigore Ignat ( statia Capitan Grigore Ignat Vest ), str. Traian Vuia ( statia Camin Someseni, statia Branului) - str. Aurel Vlaicu ( statia Expo Transilvania ora 07:20, statia Aurel Vlaicu, Statia Arte Plastice ) – B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Crinului, statia Somes, statia Constanta, statia Sora ) - str. Memorandumului ( statia Memorandului Nord ) – str. Petru Maior - str. Republicii – str. Avram Iancu (Seminarul Teologic Ortodox) str. Avram Iancu (stație Cimitir Central), str. Avram Iancu (Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare, Calea Dorobantilor (nr. 72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana ).

Retur: Plecare str. Avram Iancu ora 13:05 Seminarul Teologic Ortodox, str. Avram Iancu (stație Cimitir Central), str. Avram Iancu (Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare - Calea Dorobantilor (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), sens giratoriu Marasti, str. Aurel Vlaicu ( statia Maresal Constantin Prezan ) – str. Traian Vuia ( statia Aiudului, statia Scoala Someseni), str. Capitan Grigore Ignat ( statia Capitan Grigore Ignat Eest ), str. Ion Ionescu de la Brad ( statia Ion Ionescu, Frumoasa), str. Morii ( statia Morii) str. Vidrei ( statia Infratirii Nord), str. Branului, str. Plevnei ( statia Rodnei, statia Blajului, statuia Broda, statia Plevnei Nord).

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.