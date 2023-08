Anunț privind finalizarea proiectului pentru societatea MYIT SOFTWARE SRL

Data: 16.08.2023

ANUNȚ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI

“Dezvoltarea unui sistem informatic de generare automată a codului sursă pentru aplicațiile software prototip și a ecosistemului aferent ciclului de dezvoltare utilizând componente de inteligență artificială – DOOD ROBOT” – cod SMIS 129916

MYIT SOFTWARE SRL cu sediul în Comuna Chinteni, Sat Chinteni, nr. 5, județul Cluj, cod poștal 407205, România, a derulat, începând cu data de 19.08.2020, proiectul „Dezvoltarea unui sistem informatic de generare automată a codului sursă pentru aplicațiile software prototip și a ecosistemului aferent ciclului de dezvoltare utilizând componente de inteligență artificială – DOOD ROBOT” cod SMIS 129916 în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României , în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare este de 12.553.395,79 lei, din care asistența financiară nerambursabilă din FEDR este de 6.864.090,94 lei, iar de la bugetul de stat este de 1.211.310,15 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj-Napoca pe o durata de 36 luni astfel: data de începere: 18.08.2020, data de finalizare: 17.08.2023.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea unei aplicații informatice și a unei metodologii de lucru care să conducă la crearea unui cadru de servicii TIC de tip „cloud”, care să impulsioneze creșterea competitivității economice a sectorului de IMM prin simplificarea și eficientizarea activităților IT din cadrul întreprinderilor. Serviciile oferite sunt de tip BaaS („Business as a Service”), SaaS („Software as a Service”), PaaS („Platform as a Service”), respectiv IaaS („Infrastructure as a Service”) și pot fi oferite tuturor agenților economici interesați, în special întreprinderilor din sectorul TIC. Prin proiect s-au atins următoarele obiective specifice:

OS1. „DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC DE GENERARE AUTOMATA A CODULUI SURSA PENTRU APLICAÞIILE SOFTWARE PROTOTIP SI A ECOSISTEMULUI AFERENT CICLULUI DE DEZVOLTARE UTILIZ ND COMPONENTE DE INTELIGENTA ARTIFICIALA – DOOD ROBOT” reprezentând o infrastructura informatica care oferă posibilitatea de a genera automat codul sursa al aplicațiilor software prototip, respectiv a ecosistemul aferent ciclului de viață al dezvoltării software. Platforma s-a realizat în perioada de implementare a proiectului de 36 de luni de către echipa de implementare formata din 9 persoane la care se adaugă 2 persoane în echipa de management.

OS2. Dezvoltarea unei infrastructuri adecvate, necesare pentru sistemul informatic „DOOD ROBOT",. Infrastructura constă în: hardware – 27 de echipamente IT (servere, firewall-uri, storage-uri, sisteme tehnice, precum si serviciile conexe de asistența tehnologica), achiziția a 13 seturi de aplicații software si licențe necesare funcționarii echipamentelor hardware, achiziția unui spațiu (teren si clădire) necesare derulării activității,

OS3. Diseminarea rezultatelor activităților de cercetare derulate în cadrul proiectului prin organizarea a cel puțin 3 evenimente (work-shop-uri, conferințe, etc.) cu participarea reprezentanților a a cel puțin 5 membrii ai clusterului CLUJ IT si a altor persoane interesate. Evenimentele au fost organizate astfel încât sa se dezvolte si colaborarea între întreprinderile din cluster, si pentru asigurarea unui acces rapid si facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obținerii de produse inovatoare

Rezultate obținute: 1 Sistem informatic complet funcțional la finalul proiectului, 4 documentaţii tehnice elaborate, prototipuri pentru fiecare componentă a sistemului Dood Robot, seturi de teste, rapoarte de cercetare, de management, de cercetare de piață, 11 contracte de muncă semnate, 27 de echipamente și 48 de licențe, aplicații software achiziționate, 1 spațiu destinat activităților de C/D achiziționat, activități de promovare și publicitate.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoană de contact: AYMAN-MAZIN-NAIM SHABARO

Funcție: Administrator

Tel.: +40.746.146.604, e-mail: office@dood.ro, aymanshabaro@gmail.com

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă", Obiectiv specific 2.2. „Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”