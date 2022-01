Va avea până la urmă Clujul un aquapark? Dan Tarcea: „Este un proiect pe care ni-l dorim”

Administrația locală din Cluj-Napoca își dorește să construiască aquapark, însă nu se găsește teren. Viceprimarul Dan Tarcea dă asigurări că se continuă încercarea de a identifica o zonă potrivită pentru proiect.

Primăria Cluj-Napoca caută teren pentru aquapark.

„Căutăm variante pentru a putea amplasa un aquapark la Cluj. Am decis să nu îl facem în zona Parcului Est și din păcate nu am găsit o altă zonă.

Primăria municipiului Cluj-Napoca nu deține terenuri cu suprafețe de 4,5,6 hectare, ca să putem face un aquapark. Suntem într-o zonă cu foarte multe dealuri și ar trebui să facem foarte multe lucrări de consolidare deoarece alunecă dealul și aici putem da exemplul din Borhanci, unde am vrut să facem un cartier de case pentru tineret, iar în momentul în care am făcut studiile, am constatat că ne costă mai mult consolidările decât cartierul în sine.

Vom continua să căutăm identificarea unui teren pentru construirea unui aquapark. Știu că există mai multe zone în afara municipiului, iar aquaparkul ar putea fi și la 5-7 km de Cluj-Napoca. Problema este identificarea terenului. Evident, este un proiect pe care ni-l dorim”, a declarat viceprimarul municipiului Cluj-Napoca Dan Tarcea, joi, la un post de radio local.

Primăria Cluj-Napoca nu deține un teren suficient de mare pentru aquapark

Tarcea a menționat că terenul din zona Valea Chintăului aflat în propietatea municipiului Cluj-Napoca nu este suficient de mare pentru a putea amplasa un aquapark.

În ceea ce privește posibilitatea de a fi construit un aquapark de administrația locală din Chinteni, viceprimarul a declarat că sprijină această idee.

„Noi trebuie să gândim la nivel metropolitan, nu la nivel local. Este foarte bine dacă într-o proximitate de până la 10 km de Cluj-Napoca s-ar face un aquapark”, a mai spus viceprimarul.

