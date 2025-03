Malurile Someșului, un proiect de reamenajare recunoscut pe plan internațional. Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Acesta este Clujul care privește spre viitor!”

Malurile Someșului, un proiect de reamenajare recunoscut pe plan internațional| Foto: monitorulcj.ro

Proiectul de reamenajare a malurilor Someșului a fost inclus recent în celebra revistă de arhitectură ArchDaily, o realizare deosebită ce subliniază angajamentul Clujului față de dezvoltarea urbană sustenabilă și de înalta calitate. Inițiativa a fost coordonată de deputatul clujean Ovidiu Cîmpean, care a supervizat întreaga procedură de concurs internațional de soluții, organizat în colaborare cu Ordinul Arhitecților din România – Concursuri (OAR).

Proiectul de reamenajare a malurilor Someșului este un exemplu perfect al unei abordări centrate pe oameni și pe protejarea mediului, integrând elemente inovative de design urban, care respectă atât nevoile locuitorilor, cât și ale vizitatorilor orașului.

O viziune de dezvoltare sustenabilă pentru Cluj-Napoca

„Proiectul de reamenajare a malurilor Someșului a fost recunoscut internațional și a apărut în ArchDaily, una dintre cele mai prestigioase reviste de arhitectură!

Sunt mândru că am coordonat concursul internațional de soluții împreună cu OAR Concursuri și că am fost manager de proiect în perioada în care am lucrat la Primăria Cluj-Napoca”, a declarat Ovidiu Cîmpean.

Malurile Someșului, după reamenajare | Foto: monitorulcj.ro

Proiectul a fost realizat pe baza unui concurs internațional de soluții, iar soluția câștigătoare a fost semnată de echipa de arhitecți PRÁCTICA, care a propus un concept revoluționar de reamenajare ce include atât soluții ecologice, cât și zone de recreere accesibile tuturor.

„Ce a însemnat reamenajarea malurilor Someșului?

Someșul a fost repus în valoare printr-un proiect inovator, sustenabil și centrat pe oameni;

printr-un proiect inovator, sustenabil și centrat pe oameni; O viziune conturată printr-un concurs internațional – soluția câștigătoare fiind semnată de talentata echipă PRÁCTICA ;

– soluția câștigătoare fiind semnată de talentata echipă ; Fonduri europene investite inteligent pentru un oraș mai verde și mai prietenos;

Acesta este Clujul care privește spre viitor!”, a adăugat deputatul Cîmpean.

Investiții europene pentru un oraș mai verde și mai prietenos

Revitalizarea malurilor Someșului a urmărit apropierea orașului de râu, integrarea Someșului în viața de zi cu zi a clujenilor și creșterea calității vieții prin extinderea zonelor verzi, de loisir și mișcare. Refacerea malurilor Someșului este completată de alte proiecte de reabilitare și modernizare, care au fost încheiate deja, precum Parcul Armătura și platoul Sălii sporturilor.

