Spitalul Regional Cluj, început în urmă cu peste 12 ani. Va fi gata în 2026? Boc: „Să luăm partea plină a paharului”

Spitalul Regional de Urgență din Cluj trebuie finalizat în anul 2026. Investiția se ridică la peste 600 de milioane de euro.

Spitalul Regional Cluj, început în urmă cu peste 12 ani. FOTO: spitalregionalcluj.ro

Construcția Spitalului Regional de Urgență face pași înainte și trebuie finalizat în anul 2026. În urmă cu circa 12 ani, primarul Emil Boc, pe atunci prim-ministru, făcea primele proceduri pentru realizarea proiectului.

Primarul Emil Boc a vorbit despre stadiul proiectului, dar și despre implicarea sa în stabilirea locației spitalului, în urmă cu mai bine de un deceniu, într-o conferință de presă, marți.

„Să luăm partea plină a paharului. În 2026 sau început de 2027, Clujul va avea un spital de 600 de milioane de euro, unul dintre cele mai mari spitale de urgență din Centrul și Estul Europei, un câștig major pentru ce înseamnă Clujul, hub-ul medical clujean, sănătatea clujenilor. La aceste 600 de milioane se mai adaugă 2 miliarde pentru metrou, un miliard pentru centura metropolitană, vreo 300 de milioane pentru pasajul de la Tăietura Turcului. Clujul va avea în perioada următoare cea mai prosperă eră economică din întreaga lui istorie. (...)

A fost o bâlbâială la început, amintiți-vă că în 2011, prin hotărâre de guvern, am fost acela care a alocat 7 hectare de teren și am spus: aici se face spitalul de urgență, la Florești. Am luat de la Armată 7 hectare de teren, nu a fost ușor. Am tranșat o decizie care să fie la interferența marilor noduri de dezvoltare urbană: să ai autostradă, să ai proximitatea cu orașul, să ai posibilitatea să ajungi din regiune. Decizia mea a fost argumentată administrativ, nu a fost una abuzivă, dar atunci am tranșat 7 hectare de teren și am dat 1,2 milioane de euro pentru mutarea depozitului de muniție, care era acolo. Acum, primul tronson al centurii metropolitane, de 20 de milioane de euro, avem gata licitația. De ce l-am grăbit, tocmai ca să creăm culoarul de acces la spitalul de urgență. Evident că aceste lucrări, care se fac să țină o eternitate, nu se fac peste noapte. Că puteau fi făcute mai repede, este adevărat, că se fac, este bine. Haideți să vedem această parte plină a paharului”, a declarat primarul Emil Boc.

„Clujul nu a avut niciodată o perioadă mai bună!”

Totodată, edilul a subliniat că municipiul Cluj-Napoca are în derulare proiecte de circa 5 miliarde de euro din fonduri europene, mai mult decât au unele țări din UE în total.

„Oamenii au dreptul să fie nemulțumiți, dar și când vezi că totuși se fac aceste lucruri, trebuie să te uiți ce resurse are această țară. Numai la Cluj sunt proiecte de 5 miliarde de euro. 5 miliarde de euro, oameni buni! Înțelegeți ce înseamnă asta? Dacă nici asta nu reprezintă dezvoltarea Clujului, atunci ce să mai spunem? Este mai mult decât primesc Malta sau Cipru ca țară, noi avem doar pentru un oraș! Cu toții ne-am dori mai mult, cu toții am vrea să fie perfect, dar dacă suntem raționali, știm ce se poate face și care este orizontul rațional de realizare. Nu a avut niciodată Clujul o perioadă mai bună! (...) Sunt convins că anul 2027, sau 2026, la final, ne va aduce spitalul regional de urgență de la Cluj”, a mai arătat Emil Boc.

Model 3D al Spitalului Regional, prezentat la Cluj

Reprezentanții Ministerului Sănătății au prezentat în luna iunie, la UMF „Iuliu Hațieganu”, modelul 3D arhitectural al viitorului Spital Regional de Urgență Cluj. Spitalul Regional de Urgență din Cluj va fi a doua cea mai mare clădire din România, după Casa Poporului. Proiectul prevede o suprafață totală construită de 176.638 mp și va avea 1400 de locuri de parcare, dintre care 943 exterioare și 457 subterane.

De asemenea, spitalul va avea o capacitate totală de 849 de paturi.

Clădirea principală a Spitalului Regional de Urgență Cluj va avea 8 niveluri: subsol, parter, 5 etaje și etaj parțial compus din psații tehnice și heliport. Subsolul, parterul și etajul 1 sunt dezvoltate pe întreaga amprentă a clădirii, iar de la etajul 2 până la etajul 5 este prevăzută delimitarea a 3 turnuri de spitalizare.

Spitalul Regional de Urgență va înlocui rolurile și va prelua responsabilitatea pentru toți pacienții acuți și de urgență ai Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca, cu excepția a două departamente de obstetrică/ginecologie, care vor fi menținute în locația lor actuală. Autoritățile menționează că clădirea în care funcționează aceste departamente a fost renovată recent printr-un proiect al Băncii Mondiale.

La Spitalul Regional de Urgență vor fi transferate de la alte spitale un număr de paturi ce va fi stabilit de Ministerul Sănătății, împreună cu autoritățile și spitalele din regiunea Nord-Vest: Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal, Servicii de chirurgie toracică de la Spitalul de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, servicii de cardiologie și chirurgie cardiovasculară de la Institutul Inimii.

Forța de muncă estimată este de circa 3.100 de angajați.

