S-a AMÂNAT din nou proiectul privind majorarea tarifelor la parcarea de la Aeroport. Care este motivul?

Solicitarea GOTO Parking privind majorarea tarifelor de parcare de la Aeroport nu a mai fost dezbătută în plenul Consiliului Județean Cluj nici de data aceasta.

Ajuns pentru a doua oară pe masa consilierilor județeni, proiectul privind majorarea tarifelor de parcare practicate de GOTO Parking la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a fost amânat din nou.

Marius Mînzat, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj și cel care a condus ședința de joi, 30 iunie, a propus amânarea, propunerea fiind votată de 34 de consilieri județeni. Motivul pentru care Mînzat a retras proiectul este o decizie pronunțată recent de Curtea de Apel Cluj prin care anulează parțial hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 188/30.10.2020 prin care au fost aprobate actualele tarife practicate de GOTO Parking în parcarea Aeroportului Cluj.

„Legat de acest punct de pe ordinea de zi vreau să fac o precizare. A existat o acțiune în instanță între firma GOTO și Consiliul Județean Cluj, care s-a soldat cu o decizie care dădea dreptate societății GOTO SRL. Noi am primit această decizie, însă nu am primit motivarea ei. Faptul că noi am pus pe ordinea de zi acest punct este pentru că am sperat că vom primi până la data ședinței noastre motivarea instanței. Nu am primit-o până acum, așa că eu o să vă propun să amânăm acest proiect de hotărâre până la primirea motivației instanței, lucru care cu siguranță se va întâmpla până la ședința următoare din luna iulie”, a arătat Marius Mînzat în ședința CJ Cluj.

Solutia pe scurt a Curții de Apel Cluj, pronunțată în 2 iunie 2022: „Admite recursul declarat de către recurenta reclamantă G. P. S.R.L. în contradictoriu cu intimaţii - pârâţi C. J. Cluj şi UAT J. Cluj, precum şi intervenientul A. I. A. I. R.A împotriva sentinţei civile nr. 331/16.02.2022, pronunţate de către Tribunalul Cluj în dosarul nr. 3001/117/2021, pe care o casează în întregime şi, rejudecând, admite cererea de chemare în judecată astfel cum a fost formulată şi, în consecinţă dispune anularea parţială a Hotărârii C. J. Cluj nr. 188 din 30.10.2020 privind avizarea tarifelor de parcare aplicate de G. P. SRL în temeiul contractului de concesiune de lucrări publice nr. 29/17.08.2020, în ceea ce priveşte art. 1 alin. (1) cu referire la pct. 1 din Anexa la hotărârea nr. 188/30.10.2020 ?i art. 2 din hotărâre. Obligă intimaţii - pârâţi C. J. Cluj şi UAT J. Cluj, precum şi intervenientul A.I.A.I. R.A în solidar la plata sumei de 15.720 lei în favoarea recurentei – reclamante, cu titlu de cheltuieli de judecată in primă instanţă şi recurs. Decizia este definitivă şi executorie. Pronunțată azi, 02 iunie 2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, de către grefa instanţei”.

Creșterea tarifelor, cerută de GOTO din luna aprilie

GOTO Parking a încercat să obțină majorarea tarifelor practicate în parcarea de la Aeroport și în luna aprilie, însă decizia a fost amânată pentru o ședință viitoare a forului județean.

Potrivit cererii, motivul solicitării de actualizare a tarifelor îl constituie faptul că acestea au rămas neschimbate din 14.11.2020, iar „în acest interval a existat o creștere constantă a prețurilor de consum”. Totodată, firma GOTO arată că „a existat o evoluție crescătoare a costurilor înregistrate de către societate, precum și necesitatea realizării de investiții”.

„Mărirea tarifelor în incinta parcării GOTO Parking este considerată necesară din mai multe motive. În primul rând, în contextul măsurilor determinate de criza COVID-19, s-a resimțit reducerea activității Aeroportului din Cluj-Napoca. În al doilea rând, de la ultimele modificări ale tarifelor de acces și staționare, a existat o creștere constantă și generalizată a prețurilor, ceea ce a afectat puterea de cumpărare. Creșterea costurilor este reflectată în procentele de creștere a inflației, prin creșterea cursului euro (cum este în cazul redevenței calculată prin raportarea la această valută), prin mărirea salariului minim pe economie (cum este cazul principalelor cheltuieli ale companiei, salarii, costurile de pază și costurile de asigurare a curățeniei), și creșterea prețurilor la utilități (energia electrică și gazul în special)”, arată firma GOTO Parking.

Cum s-ar putea modifica tarifele?

Astfel, s-a cerut majorarea tarifelor după cum urmează:

0 min – 5 min: rămâne gratuit;

5 min – 10 min: 1 leu;

10 min – 30 min: 8 lei, față de 6 lei în prezent;

30 min – 60 min: 11 lei, față de 9 lei în prezent;

60 min – 120 min: 23 lei, față de 18 lei în prezent;

120 min – 300 min: 42 lei, față de 33 de lei în prezent;

300 min – 24 ore: 72 lei, față de 57 de lei în prezent;

24 ore – 2 zile: 152 lei, față de 121 de lei în prezent;

2 zile – 7 zile: 265 lei, față de 210 lei în prezent;

7 zile – 8 zile: 336 lei, față de 276 lei în prezent;

8 zile – 15 zile: 513 lei, față de 407 lei în prezent.

Propunerea, considerată nejustificată

Amânarea proiectului a fost votată în ședința din aprilie de un număr de 31 de voturi ale consilierilor județeni. Consilierul județean USR Ionuț Florea a precizat în cadrul ședinței că majorarea prețurilor nu se justifică: „Riscăm să comitem o ilegalitate. Cei din cadrul firmei aduc ca argument inflația, creșterea cursului euro, investiții din 2019 ori pierderile din 2020. Toate acestea nu justifică o majorare de 54% în doi ani”.

Alin Tișe, președintele forului județean, a explicat că în baza contractului cu firma, există obligația Consiliului Județean de a analiza cererea: „Noi avem obligația de a face această analiză în baza contractului, iar firma are dreptul de a solicita către noi acest lucru. Noi aici suntem puși să decidem dacă motivele invocate de ei justifică această majorare. Dacă se justifică se poate face majorarea la procentele solicitate de ei ori la alte procente. Dacă se decide majorarea, aceasta trebuie să fie făcută la acel procent pe care noi îl putem înțelege și care să provină dintr-o analiză corectă”, a spus Tișe, în cadrul ședinței de miercuri.

Astfel, în urma dezbaterilor, s-a cerut firmei GOTO să pună la dispoziție „motivele clare care pot să stea la baza unei creșteri a tarifelor”.

„Aceste tarife nu sunt mici, față de alte tarife de parcări din oraș și nu cred că ar trebui majorate”, a precizat consilierul PSD Horea Chirteș.

