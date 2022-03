Scăpăm de înghesuiala din aeroport. Se extinde terminalul de plecări de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Certificatul de urbanism necesar autorizării lucrărilor de extindere a Terminalului Pasageri-Plecări din cadrul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca a fost semnat. Prin această investiție se urmărește o mai bună separare fizică a fluxurilor pentru zborurile interne și internaționale.

Se extinde Terminalul Pasageri-Plecări de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a semnat certificatul de urbanism necesar autorizării lucrărilor de extindere a Terminalului Pasageri-Plecări din cadrul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca.

„Având în vedere faptul că, după pandemia de Covid-19, traficul de pasageri se estimează că va reveni la nivelul anului 2019, când au fost înregistrați aproape 3 milioane de pasageri, am decis să urgentăm extinderea actualului terminal de plecări.

În acest fel vom putea să procesăm în condiții corespunzătoare toți pasagerii și să fluidizăm, astfel, zona destinată îmbrăcării, un spațiu supra-aglomerat, în special în orele de vârf”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

„Este foarte important să pregătim creșterea de trafic ce va veni. Prin această extindere noi vom dubla suprafețele de grupare la interne și externe, dorim să obținem 50% fonduri europene. Pentru acest an noi am prognozat aproximativ 2 milioane de pasageri, am avut 2,9 milioane în 2019, dar pe de altă parte traficul își va reveni, înapoi la 2,9 milioane vom ajunge probabil doar în 2024 dar avem un plan coerent și considerăm că în 2040 vom ajunge la 7 milioane de pasageri. Până facem un nou terminal această extindere este foarte importantă”, a declarat David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, pentru Monitorul de Cluj.

Ce presupune investiția?

Noua investiție constă în extinderea, pe latura nordică, a actualului Terminal de Pasageri Plecări, atât la parterul clădirii, cât și la etajul acesteia, inclusiv prin suplimentarea numărului porților de îmbarcare destinate zborurilor interne și externe. Vor fi, astfel, amenajate trei noi porți de îmbarcare, din care una destinată traficului intern și două pentru cel extern. La finalul lucrărilor de construire, Aeroportul clujean va deține nu mai puțin de patru porți de îmbarcare destinate zborurilor interne și opt porți de îmbarcare pentru plecări internaționale.

Suprafața totală cu care va fi extins terminalul pe cele două nivele este de 8.962 mp, cu o arie desfășurată de cca. 22.500 mp.

Prin această investiție se urmărește o mai bună separare fizică a fluxurilor pentru zborurile interne și internaționale, creșterea numărului de filtre de control pentru procesarea pasagerilor în orele de vârf, asigurarea unui acces facil între cele două nivele ale terminalului prin realizarea unor scări/lifturi, etc.

Construirea unui nou terminal de pasageri ar putea fi posibilă din anul 2025

Potrivit Directorului General al Aeroportului „Avram Iancu” Cluj, această extindere a terminalului va fi una temporară, deoarece ei speră că în anul 2025 vor începe construcția unui nou terminal de pasageri.

„Această extindere este doar temporară până când vom începe construcția unui nou terminal de pasageri. Noi sperăm ca aproximativ în 2025 să începem construcția la un terminal nou de pasageri, s-a amânat din cauza acestei crize și prin noul terminal de pasageri, prin investițiile pe care le mai facem să asigurăm condițiile pentru 7 milioane de pasageri. Anul acesta vom începe să construim patru locuri de parcare aeronave, nu avem destule locuri pentru parcare aeronave în acest moment, așa că continuăm investițiile în infrastructura aeroportuară. Faptul că anul trecut, în 2021 Aeroportul Avram Iancu a fost desemnat cel mai bun aeroport din Europa în categoria sub 5 milioane de pasageri, ne creează o obligație în plus să ținem pasul cu dezvoltarea și cu servicii foarte bune pentru pasageri”, a adăugat David Ciceo.

Gard inteligent pe fonduri europene, sistem de camere și TVCI, o parte din viitoarele investiții

„Urmează să facem un gard inteligent pe fonduri europene, aproximativ 2 milioane de euro, 98% finanțare europeană care va îmbunătăți securitatea aeroportuară și de asemenea va reduce costurile cu paza. Un sistem de camere și TVCI, televiziune foarte eficient și modern, tot pe fonduri europene 98%. Și cel mai important proiect este extinderea pistei. Vom extinde pista imediat ce va fi finalizată devierea râului Someș, noi sperăm ca cel mai târziu în 2030 să avem o pistă de 3.400 de metri și suntem convinși că odată cu finalizarea acestei piste vom inaugura și zborul direct Cluj-New York”, a transmis Directorul General al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Sursă foto: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj - Facebook

