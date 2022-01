Protecția Consumatorului, control pe Pârtia Feleacu. Amendă de 50.000 de lei pentru administratori/ Reacția managerului

Comisarii de la Protecția Consumatorului Cluj au fost în control la Pârtia Feleacu, unde au găsit nereguli legate de grupurile sanitare, dar și în ceea ce privește ustensile folosite la prepararea mâncării.

Comisarii de la Protecția Consumatorului Cluj au fost în control la Pârtia Feleacu, unde au găsit mai multe nereguli legate de grupurile sanitare, dar și în ceea ce privește ustensilele folosite la prepararea mâncării

Reprezentanții Comisariatului Județean Pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Cluj au făcut verificări la Pârtia Feleacu, unde au găsit nereguli legate de grupurile sanitare, dar și în zona de preparare a mâncării, potrivit unui comunicat de presă emis luni.

„În urma unei sesizări din spațiul public, o echipă de control a Comisariatului Județean Pentru Protecția Consumatorilor Cluj, a verificat, conform competențelor, respectarea pervederilor legale la prestatorul de servicii SC TELESCHI SRL (pârtia Feleacu). Cu acest prilej, comisarii clujeni au descoperit mai multe abateri”, au transmis reprezentanții CJPC Cluj.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Ce nereguli au fost găsite?

Potrivit CJCP, abaterile sesizate sunt următoarele:

1. dozatoarele de gel igienizant din toalete erau goale;

2. o cabină WC aferentă bărbaților era defectă;

3. lipsa unor plăci de gresie în incinta spațiilor de toaletă;

4. utilizarea unor fețe de masă rupte;

5. folosirea unor scaune cu muchii ascuțite, improprii utilizarii;

6. zona de bar neigienizată, deși la momentul controlului era ora 14.17, în condițiile în care programul acestuia începe le ora 14;

7. bloc alimentar cu deficiențe: folosirea vaselor emailate, hota îmbâcsită cu depuneri de impurități, plita neigienizată, conducta de apă curentă spartă, folosirea unor frigidere care prezentau rugină în exces, depozitarea unor produse direct pe paviment, zone cu igrasie în perimetrul barului, utilizarea cărnii fără elemente de identificare caracterizare, a veselei din PVC și a unui cântar neomologat.

Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amenda în valoare de 50.000 de lei. Aceasta a fost însoțită de măsura complementară de oprire a prestării serviciului până la remedierea deficiențelor.

Administratorii pârtiei lucrează la remedierea problemelor

Managerul Pârtiei Feleacu, Radu Mureșan, a declarat pentru Monitorul de Cluj că se lucrează deja la remedierea problemelor sesizate de comisarii CJPC Cluj, pentru ca până la sfârșitul săptămânii să poată fi reluate serviciile de preparare mâncare, sistate momentan. El a afirmat că pârtia funcționează normal în continuare, fiind vorba despre probleme minore care au fost constatate de Protecția Consumatorului.

„A fost un control tematic din câte am înțeles. Domnii de la Protecția Consumatorului au fost de un real ajutor, ne-au îndrumat, ne-au explicat cum ar trebui să facem lucrurile mai bine. Evident, le vom urma sfaturile și vom continua mai bine, mai atenți. Nu este afectată funcționarea pârtiei, problemele au fost minore, ca măsură preventivă care a fost luată a fost oprirea părții de servire mâncare. Urmează ca în weekend să se reia, din punctul nostru de vedere, și servirea de mâncare. Ne-am mobilizat foarte tare și am pus totul la punct, oricum au fost probleme minuscule, legat de felul cum am depozitat baxurile de suc, chestiuni minore. Lucrurile s-au rezolvat destul de rapid și din weekend ne dorim să începem și partea de servire.

Din punctul meu de vedere, orice atenționare, orice control este binevenit și consider că avem de învățat de la domnii inspectori, care de fiecare dată ne dau sfaturi bune. Legislația este într-o continuă schimbare, poate uneori suntem și noi puțin cam neatenți la părțile acestea și poate le mai omitem, nu le cunoaștem de fiecare dată. Cu ocazia aceasta, ne putem și noi la punct cu toate regulile care trebuie respectate”, a declarat Radu Mureșan, managerul Pârtiei Feleacu.

CITEȘTE ȘI: