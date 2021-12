Ionuț Gherle, UCMS by AROBS: „Companiile IT au nevoie de soluții software pentru departamentele de HR mai ales acum, când majoritatea angajaților lucrează remote”(P)

Ionuț Gherle este directorul general al UCMS by AROBS, o companie locală care produce soluții software pentru departamentele de HR.

Monitorul de Cluj a discutat cu reprezentantul companiei despre ce înseamnă digitalizarea pentru firme, mai ales pentru cele care funcționează în zona IT.

Cum a afectat pandemia companiile din punct de vedere al transformării digitale?

Ne aflăm într-o perioadă în care COVID-19 a transformat viitorul afacerilor pentru totdeauna. La nivel global, organizațiile, indiferent de sector, s-au concentrat pe transformarea digitală pentru a se asigura că nevoile organizației lor, ale clienților, cetățenilor și ale tuturor părților implicate sunt îndeplinite. Trecerea de la munca la birou la digital a fost esențială pentru a asigura supraviețuirea organizațiilor prin criza provocată de pandemie, precum și pentru a stabili un exemplu pentru potențialele provocări care ar putea apărea în viitor. Imediat după ce a început această perioadă, multe companii au realizat că își pot îmbunătăți performanța prin digitalizarea activităților ori de câte ori este posibil.

Care a fost rolul dumneavoastră în această schimbare?

Echipa UCMS by AROBS a muncit foarte mult în această perioadă pentru a oferi clienților noștri resursele necesare ca să integreze transformarea digitală în modul lor de funcționare de zi cu zi. A fost nevoie să inovăm, să dezvoltăm noi funcționalități într-un timp scurt, ca să ținem pasul cu modificările legislative. Însă, în acest context, am reușit să lansăm 15 proiecte noi, printre care și modulul True Semnătura Electronică și modulul True Work From Home. Semnătura electronică, funcționalitate din cadrul aplicației True HR ajută la semnarea digitală a documentelor, de la contracte de muncă, la acte adiționale și chiar adeverințe. Scopul modulului True Semnătura Electronică este să gestioneze mult mai ușor volumele mari de documente care trebuie semnate și permite generarea documentelor pentru un număr mai mare de angajați, acestea fiind centralizate într-un proces etapizat de semnare. Modulul True Work From Home se adresează managerilor de resurse umane, oferind funcții care permit administrarea eficientă a echipelor, schimburile de program și locul în care angajații își desfășoară activitatea. Faptul că mulți angajați lucrează de acasă sau în sistem hibrid face ca gestionarea de personal să fie mai solicitantă. Această funcționalitate a aplicației True HR este menită să simplifice procesele de relaționare dintre departamentele HR și angajați. De asemenea, cu ajutorul aplicației se poate gestiona și pontajul angajaților, reducându-se astfel timpul de lucru alocat pentru această operațiune.

Care sunt soluțiile pe care le oferă True HR și dp-Payroll?

True HR & dp-Payroll sunt soluții software inovatoare de HR și salarizare care oferă servicii integrate de management al resurselor umane și salarizare. Cele două soluții sunt recunoscute și implementate atât de corporații, cât și de întreprinderi din România, pentru a oferi servicii pe plan intern și extern.

True HR este singurul software de management al resurselor umane dezvoltat în România și implementat cu succes în afara granițelor țării. Aplicația acoperă gestionarea tuturor proceselor specifice: recrutarea, administrarea, evaluarea și instruirea angajaților, precum și administrarea pontajelor sau a altor procese, menite să susțină activitatea departamentului de resurse umane. dp-Payroll creează raportări integrate, automatizează plata salariilor angajaților, planifică și înregistrează sesiunile de plată anticipată. De asemenea, soluția software creează o bază de date unificată de consolidare a datelor, gestionând în același timp sesiunile de plată în termen de o lună și generând starea de plată a angajaților. În același timp păstrează un istoric coerent al angajaților și repartizarea cheltuielilor salariale către mai multe centre de cost.

Care sunt tipologiile de companii cu care lucrează UCMS by AROBS în general?

Peste 500 de clienți și parteneri folosesc True HR și dp-Payroll, cele două soluții software dezvoltate de UCMS by AROBS, menite să eficientizeze munca departamentelor HR și financiar la nivelul întregii companii, din industrii precum: IT, banking, BIG4, BPO, servicii medicale, producție, retail, automotive, mass-media și advertising, transport, servicii și construcții.

Ați menționat că unul dintre verticalele dumneavoastră de business sunt companiile IT. După cum bine știm, Cluj-Napoca este lider pe piața din România în acest sector. De ce este important ca o companie IT să apeleze la un soft HR?

Pe măsură ce modul în care lucrăm evoluează, la fel trebuie să evolueze și felul în care companiile își gestionează forța de muncă. Pentru a satisface nevoile unui loc de muncă modern și pentru a atrage cei mai buni angajați, companiile trebuie să investească în noi tehnologii atât pentru a îmbunătăți experiența angajaților, cât și pentru a crește profitul. Prin automatizarea sarcinilor și gestionarea datelor, software-ul de resurse umane economisește timp prețios și reduce sarcinile greoaie. Atunci când o echipă de resurse umane are toate informațiile de care are nevoie printr-un singur click, erorile sunt reduse, riscurile de neconformitate scad și politicile sunt aplicate mai consecvent. Prin reducerea documentelor și eficientizarea proceselor, organizațiile pot transforma atât rolul managerilor, cât și al angajaților pentru a fi mai strategic și mai antrenant. Software-ul de resurse umane le permite angajaților să se concentreze pe cele mai importante sarcini, rezultând o planificare mai bună, deciziile sunt luate într-o manieră strategică, iar satisfacția muncii crește. Astfel, software-ul HR este o investiție bună pe termen lung atât pentru companiile IT, cât și pentru cele care au alte domenii de activitate. În cazul companiilor IT, în Cluj-Napoca cererea pentru forța de muncă este mare, iar fluxul de angajați este unul dinamic. Odată cu pandemia, tot mai mulți specialiști în IT cer să lucreze remote, iar din cauza nevoii de oameni, angajatorii sunt dispuși să accepte această condiție. Astfel, angajații pot să lucreze din diferite părți ale țării, motiv pentru care un software HR este benefic pentru a simplifica orice operațiune care ține de departamentul de resurse umane și pentru care ar fi nevoie de o prezență fizică, la birou, cum ar fi semnarea unor acte.

Câți angajați ar trebui să aibă o companie ca să fie recomandat să lucreze cu un software HR?

În mod normal, aplicația este gândită pentru companii cu un număr mai ridicat de angajați, cu nevoi complexe. Vorbim despre cele care au peste 100 de angajați. Dar, dacă am adus în discuție companiile din industria IT, în cazul acestora, achiziția unui software HR se pretează în cazul în care au peste 50 de angajați.

CITEȘTE ȘI: