O icoană a lui Iisus de la o biserică din Cluj-Napoca lăcrimează de câteva zile: „E o minune Dumnezeiască”

O icoană a lui Iisus Hristos de la Biserica cu Hramul „Învierea Domnului” din cartierul Zorilor din Cluj-Napoca a început să lăcrimeze de câteva zile. Credincioșii cred că este o minune și un semn venit din partea Mântuitorului.

O icoană de la Cluj a început să lăcrimeze. Sursa: stirileprotv.ro

Femeile care se ocupă de curățenia din biserică ar fi observat prima dată că icoana a început să lăcrimeze, conform stirileprotv.ro.

După răspândirea veștii, credincioșii au început să vină în număr tot mai mare pentru a vedea cu ochii lor minunea.

Preotul paroh spune pentru sursa citată că urma de lacrimi a apărut acum cinci zile şi de atunci s-a tot extins pe icoană, aceasta fiind o fotografie imprimată pe pânză.

„A doua zi m-am gândit că locul icoanei pentru ceea ce s-a întâmplat este în altar. Am venit, am luat icoana, am dus-o. Am verificat-o pe partea cealaltă cu ocazia aceasta şi este perfect uscată”, a declarat preotul paroh, Nicolae Dură.

Și credincioșii sunt de părere că semnul reprezintă o minune de la Dumnezeu.

„Eu zic că e o minune Dumnezeiască. Ne uităm, ne mirăm şi ne închinăm”, a spus o credincioasă.

