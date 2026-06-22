Cod galben de caniculă, ploi torențiale și vânt puternic în Cluj. Cât sunt valabile avertizările?

Meteorologii au emis avertizări de tip cod galben pentru județul Cluj: una pentru caniculă și alta de ploi torențiale, grindină și vânt puternic.

Cod galben de caniculă, ploi torențiale și vânt puternic în Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de tip cod galben în Cluj: una pentru caniculă și alta pentru ploi torențiale, descărcări electrice și grindină.

Avertizarea de tip codul galben de caniculă în județul Cluj a fost emisă luni dimineață, 22 iunie 2026.

„Luni (22 iunie) în Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade”, a anunțat ANM.

Cod galben caniculă în județul Cluj, luni, 22 iunie 2026 | Foto: meteoromania.ro

Tot luni, ANM a amis și o avertizare de tip cod galben de ploi torențiale pentru județul Cluj.

„În intervalul menționat, la început în zona de munte, apoi în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp”, a mai anunțat ANM.

Cod galben de ploi torențiale și vânt puternic la Cluj, luni, 22 iunie 2026 | Foto: meteoromania.ro

Cele două avertizări menționate pentru județul Cluj au următorul interval de valabilitate: 22 iunie 2026, între orele 12 – 21.

De asemenea, ANM a mai emis și o avertizare de tip cod galben de ploi torențiale valabilă pentru o mare parte din zona montană a județului Cluj.

Cod galben ploi torențiale și vânt puternic în zona de munte a județului Cluj | Foto: meteoromania.ro

„În intervalul menționat, în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp”, a mai anunțat ANM, care a precizat că această avertizare este valabilă pentru marți, 23 iunie 2026, în intervalul orar 12-21.

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