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Vreme capricioasă la Cluj: ploi și descărcări electrice. Prognoza meteo 22 iunie 2026.
Meteorologii au anuțat ploaie la Cluj-Napoca pentru luni, 22 iunie 2026.Vreme capricoasă la Cluj, luni, 22 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat ploaie la Cluj-Napoca pentru luni, 22 iunie 2026.
Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius la Cluj-Napoca, luni, 22 iunie 2026.
Temperatura minimă va fi de 16 grade Celsius.
Cerul va fi temporar noros/variabil, iar meteorologii au anunțat ploaie moderată și descărcări electrice.
Viteza vântului va fi de 8 metri pe secundă.
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