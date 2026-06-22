Vreme capricioasă la Cluj: ploi și descărcări electrice. Prognoza meteo 22 iunie 2026.

Meteorologii au anuțat ploaie la Cluj-Napoca pentru luni, 22 iunie 2026.

Vreme capricoasă la Cluj, luni, 22 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat ploaie la Cluj-Napoca pentru luni, 22 iunie 2026.

Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius la Cluj-Napoca, luni, 22 iunie 2026.

Temperatura minimă va fi de 16 grade Celsius.

Cerul va fi temporar noros/variabil, iar meteorologii au anunțat ploaie moderată și descărcări electrice.

Viteza vântului va fi de 8 metri pe secundă.

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