Pride Cluj 2026 a adunat sute de participanți în centrul orașului. „Mi se pare greu de înțeles să urăști iubirea”

Steaguri în culorile curcubeului, pancarte cu mesaje despre egalitate și sute de participanți au ocupat sâmbătă centrul Clujului, la ediția din acest an a marșului Pride.

Pride Cluj 2026 a adunat sute de participanți în centrul orașului / Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

Marșul Pride, eveniment care este organizat pentru a promova vizibilitatea și drepturile comunității LGBTQ+, a adus împreună mii de participanți în Piața Unirii din Cluj-Napoca. În timp ce unii clujeni au urmărit evenimentul de pe margine, alții s-au oprit pentru a face fotografii, filmări sau pur si simplu pentru a observa mulțimea strânsă în centrul orașului.

„Ne doresc răul doar pentru faptul că existăm”

Dincolo de atmosfera specifică unui astfel de eveniment, marșul a fost și un prilej pentru participanți de a vorbi despre experiențele lor personale, despre percepția societății față de comunitatea LGBTQ+ și despre motivele pentru care consideră că astfel de manifestații continuă să fie necesare.

„Multă lume întreabă pentru ce e nevoie de marșul acesta, dar imediat dacă vezi și pe internet și oamenii în general, poți să vezi ce reacție au doar pentru simplul fapt că oamenii ca noi există”, a declarat acesta.

Tânărul spune că reacțiile pe care le întâlnește în mediul online și în viața de zi cu zi reprezintă unul dintre motivele pentru care astfel de evenimente sunt încă organizate.

„Ne doresc ură, ne doresc chestii și mai rele. Și este neplăcut”, a adăugat el.

În jurul său, participanții continuau să sosească în Piața Unirii. Unii discutau cu prietenii, alții își făceau fotografii în fața steagurilor curcubeu, în timp ce organizatorii făceau apel la participanți să se pregătească pentru începerea marșului.

Cât de prietenos este Clujul cu comunitatea LGBT

Una dintre temele care a revenit frecvent în discuțiile pe care le-am purtat cu participanții a fost reprezentarea comunității LGBTQ+ în România și diferențele dintre marile orașe și restul țării. Pentru unii dintre cei prezenți, Clujul oferă mai multă vizibilitate și mai multă deschidere decât alte localități. Cu toate acestea, participanții spun că experiențele diferă de la persoană la persoană și că existența unor evenimente precum Pride demonstrează că subiectul acceptării comunității LGBT este încă unul de actualitate.

Parada Pride a adus îimpreună mii de participanți în centrul Clujului / Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

„Cred că în Cluj este mai ok, dar în general, în țară și în majoritatea țărilor, reprezentarea nu este foarte bună”, a declarat unul dintre participanți.

O altă tânără prezentă la eveniment a susținut la rândul ei că în Cluj-Napoca locuitorii sunt mult mai deschiși comunității LGBT decât în alte orașe ale României.

„Mi se pare că este mai multă reprezentare decât în alte orașe, dar tot timpul poate să fie mai multă reprezentare”, a afirmat tânăra.

„Mi-aș dori ca oamenii să ne accepte așa cum îi acceptăm și noi pe ei”. Drag performance, o formă de exprimare artistică

Printre participanți s-a aflat și un tânăr care practică drag performance și care spune că vede această activitate ca pe o formă de exprimare artistică.

„Este ca un teatru pentru mine. Corpul meu este actorul, iar fața mea este o pânză pe care pictez”, a explicat acesta.

Tânărul spune că și-a descoperit pasiunea pentru această formă de artă în urmă cu câțiva ani și că își dorește să continue pe acest drum, dar deocamdată, părinții lui nu îl susțin în această direcție.

Drag performance, o formă de exprimare artistică / Foto: Valentina Prelipcean- monitorulcj.ro

„Dacă voi fi independent, o să continui. Asta este viața mea și îmi place foarte mult”, a afirmat el. Întrebat cum și-ar dori să fie privită comunitatea LGBTQ+ în societate, răspunsul său a fost unul simplu.

„Mi-aș dori să ne accepte. Asta este ideea. Să acceptăm oamenii și să îi lăsăm să fie cine sunt.”

Mesaje către Mitingul pentru familia tradițională

În aceeași zi, în Cluj au avut loc și acțiuni organizate de susținătorii familiei tradiționale. Subiectul a fost adus în discuție și de participanții la Pride, care au fost întrebați ce mesaj ar transmite celor care nu împărtășesc aceleași opinii.

Unul dintre participanți spune că fiecare persoană ar trebui să aibă dreptul să își exprime punctul de vedere.

„Sunt liberi să participe la ce proteste doresc ei, la fel cum și noi ar trebui să fim liberi să ne trăim viața așa cum dorim”, a spus acesta. Și ei au dreptul să protesteze, nu îi oprește nimeni. Și noi avem dreptul să protestăm și merităm aceleași drepturi ca orice alți cetățeni. Mi se pare greu de înțeles să urăști iubirea.”, a declarat acesta.

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