Fugarul Paul de România poate fi extrădat din Franța

Nepot al lui Carol al II-lea, Paul de România poate fi extrădat din Franța, unde a fugit după ce a fost condamnat trei ani și patru luni de închisoare într-un dosar de retrocedări ilegale.

Prințul Paul Lambrino asistă la spectacolul „Maria, Regina Inimilor”, eveniment organizat de Asociația Humaniterra, în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului (SGG), cu ocazia împlinirii a 100 de la contribuția reginei la reîntregirea României, la Palatul Bragadiru | Foto: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO

Curtea de Apel din Paris a dispus, joi, 18 iunie 2026, predarea către autoritățile române a lui Paul de România, care are de executat o pedeapsă de trei ani și patru luni de închisoare cu executare, primită în dosarul retrocedării ilegale a Fermei regale de la Băneasa.

„Astăzi, 18 iunie, Curtea de Apel Paris a dispus predarea imediată către autoritățile române a lui Paul de România (…) Hotărârea reprezintă un moment important în această cauză și pune capăt unei proceduri judiciare care s-a desfășurat pe parcursul ultimilor trei ani. Decizia instanței franceze constituie un succes al cooperării judiciare eficiente dintre România și Franța”, a anunțat Ministerul Justiției, joi, 18 iunie, într-un comunicat de presă.

Ministerul Justiției menționează că hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Paris nu este definitivă la acest moment și că, în prezent, Paul de România se află sub control judiciar.

În 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv pe Paul al României la trei ani și patru luni de închisoare cu executare în dosarul retrocedării ilegale a Fermei regale de la Băneasa.

El a fugit din România înainte de pronunțarea sentinței, stabilindu-se în Franța. În iunie 2022, el a fost prins la Paris, dar o Curte de Apel a refuzat să îl extrădeze, pe motiv că există un „risc real” ca drepturile lui fundamentale să-i fie încălcate în țara noastră.

Descendent al regelui Carol al II-lea, Paul de România este acuzat că a colaborat cu o grupare începând din 2006, pentru a recupera proprietăți pe care le revendica sub calitatea de moștenitor al Familiei Regale.

Tatăl lui Paul de România, Carol Mircea Grigore, născut în 1920, a fost unul dintre fiii lui Carol al II-lea, rege al României între 1930 și 1940.

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