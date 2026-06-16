Începe Summer Sale la Iulius Mall Cluj! (P)

Toate colecțiile sunt aranjate la raft, încălțămintea este pusă astfel încât să fie ușor de găsit, , iar accesoriile își așteaptă locul în garderoba ta.

Este mare forfotă în Iulius Mall Cluj în această perioadă, pentru că... da, ai ghicit! Începe Summer Sale, campania de promoții în care fiecare membru al familiei își găsește ceva pe gustul său. Multe dintre locațiile tale favorite deja au redus prețurile, iar în catalogul online găsești informații despre magazinele ce afișează oferte, dar și inspirație pentru un look flawless!

Summer Sale a început la majoritatea brandurilor tale favorite din Iulius Mall, iar anul acesta stiliștii ți-au pregătit colecții pe care nu ai cum să le ratezi. Adidas, Calvin Klein, D’S Damat, Il Passo, Levi’s, Nike, Seroussi și Tommy Hilfiger deja au dat startul promoțiilor, cu reduceri de până la 50%, la unele selecții de piese statement. Consultă catalogul online și vezi datele la care celelalte branduri de fashion din Iulius Mall Cluj te întâmpină cu oferte speciale!

Inclusiv brandurile de accesorii propun reduceri de până la 50% la colecțiile primăvară-vară și nu numai. Vino la Parfois și Videt din Iulius Mall Cluj și alege-ți piesele care te vor ajuta să strălucești vara aceasta!

Nu uita să ai grijă de tine! În Iulius Mall, locațiile din categoria beauty & care te așteaptă cu promoții de până la 50% la produsele care nu trebuie să îți lipsească din trusa de make-up. Bebe Tei, NYX Professional Makeup, Marionnaud, Nala, Rituals, Xpert Beauty, Profihairshop și Farmacia Napofarm afișează reduceri de până la 50%, oferte de tip 1+1 sau cadouri surpriză. Pe site-ul Iulius Mall Cluj afli tot ce trebuie să știi despre Summer Sale.

Dacă vii să te bucuri de promoțiile sezonului și ți se face foame, treci prin food court, unde Mado și Paprika te așteaptă cu oferte speciale. În zilele de luni și marți, la Sweet Coffee, copiii primesc gratuit o cupă de înghețată Hocus Pocus, iar părinții beneficiază de 10% reducere la specialitățile pe bază de cafea.

Cei mici au parte de o ofertă specială și la Dinoland: 20% reducere la seturile LEGO și 50% reducere la produsele Ecoiffier. Promoții afișează și Contakt, DHL, Energy Games, GNC Live Well, iShield și Zoomania. Mai multe detalii găsești pe site-ul Iulius Mall Cluj.

Vino la Iulius Mall și bucură-te de promoțiile verii!