„Sărbătorile pascale ne găsesc anul acesta în vremuri marcate de incertitudini și crize severe”. Mesajul de Paște al președintelui Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu prilejul Sărbătorilor Pascale, în care a vorbit despre importanța speranței și a valorilor fundamentale care stau la baza unei societăți unite.

Mesajul de Paște al președintelui Nicușor Dan

„Hristos a Înviat! Este certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și de puterea renașterii”, a transmis șeful statului, arătând că Paștele reprezintă un moment de reflecție și de reîntoarcere la încredere, iubire și bunătate față de semeni.

Nicușor Dan a afirmat că sărbătorile pascale din acest an îi găsesc pe mulți români preocupați de grija pentru ziua de mâine, pe fondul unor vremuri dificile, marcate de instabilitate economică și socială. În acest context, președintele a făcut un apel la solidaritate și responsabilitate colectivă.

„Vă îndemn să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a schimba comunități și de a vindeca o societate”, a subliniat acesta.

În mesajul său, președintele României a mai transmis că Lumina Învierii ar trebui să ofere pace sufletească și forța necesară pentru a merge înainte, chiar și atunci când drumul pare anevoios.

