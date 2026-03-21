Cazurile de meningită în Regatul Unit au crescut! Studenții stau la coadă pentu a fi vaccinați

Numărul cazurilor de meningită legate de focarul epidemic din comitatul Kent, Anglia, a crescut la 34 de la 29 raportate anterior, iar pentru a treia zi consecutiv, sute de studenți stau la coadă pentru a fi vaccinați, informează sâmbătă DPA și PA Media.

Circa 23 de cazuri au fost confirmate, iar alte 11 cazuri „sunt în continuare investigate”, a precizat Agenția de securitate sanitară a Regatului Unit (UKHSA) într-un raport publicat sâmbătă dimineață.

Cel mai recent bilanț a fost comunicat în contextul în care peste 400 de persoane, studenți și alte persoane eligibile, stăteau la coadă în fața clinicii din campusul Universității din Kent pentru a fi vaccinați contra meningitei la începutul weekendului.

Potrivit Serviciului Național de Sănătate (NHS) din Kent și Medway au fost administrate 5.794 de vaccinuri, iar 11.010 doze de antibiotic au fost distribuite în Kent începând de vineri seară.

În prezent, șase clinici de pe teritoriul comitatului oferă antibiotice și vaccinuri persoanelor eligibile.

Două persoane au murit în urma acestui focar: o elevă de 18 ani, Juliette Kenny, descrisă de familia ei ca fiind „în formă, sănătoasă și puternică” înaintea decesului și un student de la Universitatea din Kent.

