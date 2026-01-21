Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită la Cluj-Napoca. Vezi programul evenimentelor.

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române va fi sărbătorită și la Cluj-Napoca.

Clujul va sărbători Ziua Unirii Principatelor Române, sâmbătă, 24 ianuarie 2026| Foto: Primăria Cluj-Napoca

Clujul va sărbători Ziua Unirii Principatelor Române.

Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca invită întreaga comunitate la Ziua Unirii Principatelor Române. Împreună sărbătorim 167 de ani de la „Mica Unire", prin manifestări solemne și momente artistice.

Evenimentele zilei de 24 Ianuarie debutează la ora 11.00 în scuarul unde este amplasat bustul domnitorului Al. I. Cuza (scuarul CEC - B-dul 21 Decembrie 1989 - vizavi de Instituția Prefectului Județul Cluj). Programul include discursuri, defilarea gărzii de onoare și a Muzicii militare, ceremonia religioasă, depunerea de coroane și jerbe de flori și Hora Unirii. Ceremonia din prima parte a zilei este organizată de Instituția Prefectului - Județul Cluj, Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca și Divizia 4 Infanterie „Gemina”.

Programul evenimentelor de la Cluj-Napoca 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române | Foto: Primăria Cluj-Napoca

Manifestările continuă în Piața Unirii, unde Unirea Principatelor Române va fi sărbătorită prin muzică și dans, cu Regal folcloric și concerte, astfel:

ora 13.00 - Regal folcloric: Ansamblul folcloric Ioan Berci, Mariana Gabrian Sfechiș, Roxana Poiană, Florian Roșan, Iulia Bucur, Andra Cocian, Ioana Breda Morar, Oana Bozga, Narcisa și Ana Georgeta Balla, Andreea Ciupe, Adriana Irimieș, Aurel Tămaș, Amalia Chiper, Lucia Potra, Silviu Popa, Mihaela Grindean, Maria Golban Șomlea, Cristian Totpati, Ansamblul Folcloric Mugurelul, Ansamblul Folcloric Mărțișorul, Sava Negrean Brudașcu, acompaniați de Orchestra Regal Transilvan;

ora 19.00 - Concert Semnal M.

De asemenea, 24 Ianuarie este ultima zi în care ne bucurăm de iluminatul festiv din zona centrală. Cele două instalații luminoase „Corul Îngerilor" (strada Iuliu Maniu) și „Pădurea de Crăciun" (strada Universității) vor avea un joc de muzică și lumini, astfel:

„Corul Îngerilor”: 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.45;

„Pădurea de Crăciun”: 17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15.

