Risc mare de avalanșe la Bâlea Lac în Munții Făgăraș, unde zăpada măsoară peste un metru

Meteorologii avertizează că este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanșe la peste 1.800 de metri altitudine în Munții Făgăraș, în zona turistică Bâlea Lac.

Foto: Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont - Facebook

La peste 1.800 de metri altitudine în Munții Făgăraș, „pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri.

Spre sol se regăsesc cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate alunecarea straturilor superioare și genera unele avalanșe de dimensiuni mari.

Pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul nou-depus și cel compactat din partea superioară, precum și plăcile de vânt formate în zonele înalte, mai ales la suprasarcini, dar izolat și spontan - risc mare (4)”, se arată în Buletinul nivometeorologic.

De la începutul anului și până în prezent, au avut loc câteva avalanșe mari la Bâlea Lac, fără a se înregistra victime, potrivit salvamontiștilor și celor de la asociația „Avalanșe în Carpați”.

La Bâlea Lac este cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi în județul Sibiu, de 139 de centimetri.

Accesul în zona turistică Bâlea Lac din Munții Făgăraș se poate face pe DN 7C - Transfăgărășan până la Bâlea Cascadă, de unde se poate urca doar cu telecabina și numai când condițiile meteo sunt bune.

