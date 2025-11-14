Pieton accidentat mortal în Mărtinești

Un bărbat de 52 de ani a murit, vineri seara, în urma unui teribil accident rutier produs pe DN1. Pietonul a fost accidentat de un autoturism în timp ce era angajat în traversarea regulamentară a străzii, dar în ciuda eforturilor echipelor de prim-ajutor a fost declarat decesul.

Pieton accidentat mortal în Martinești|Foto: IPJ Cluj

Pompierii din Turda au intervenit, vineri seara, la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Mărtinești.

În urma accidentului a rezultat o singură victimă, mai exact un pieton.

„Când echipajele au ajuns la fața locului, bărbatul se afla în stop cardio-respirator, astfel că s-au întreprins imediat manevre de resuscitare. Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor a fost declarat decesul victimei”, a transmis ISU Cluj.

Accident mortal în Martinești|Foto: IPJ Cluj

Potrivit Poliției, pietonul a fost lovit în timp ce era angajat în traversarea străzii pe zebră.

„În data de 14 noiembrie, în jurul orei 18.00, pe DN1, în localitatea Mărtinești a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unui pieton.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 53 de ani, din județul Sibiu, aflat la volanul unui autovehicul ce se deplasa dinspre Turda înspre Cluj-Napoca, ar fi intrat în coliziune cu un pieton, un barbat de 52 de ani, care se afla în traversarea regulamentară a părții carosabile pe trecerea de pietoni semnalizată”, informează IPJ Cluj.

Pieton angajat în traversarea regulamentară a străzii, accidentat mortal pe DN1|Foto: IPJ Cluj

Accidentul s-a soldat cu decesul bărbatului de 52 de ani, din localitatea Tureni.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, sunt continuate cercetările, pentru a se stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul și luarea măsurilor legale care se impun.

Poliția avertizează: vigilența în trafic salvează vieți

În contextul intensificării factorilor de risc rutier, polițiștii reamintesc participanților la trafic următoarele obligații și măsuri de prevenire:

*Pe durata deplasărilor efectuate pe timp de noapte, adoptați o conduită preventivă și manifestați atenție sporită față de celelalte categorii de participanți la trafic.

*În cazul circulației în afara localităților ori în zone slab iluminate, asigurați-vă că vizibilitatea este adecvată și evitați efectuarea manevrelor periculoase.

*Pietonii și bicicliștii sunt obligați să poarte elemente reflectorizante, astfel încât să fie vizibili pentru conducătorii de vehicule.

*Adaptați permanent viteza și modul de deplasare la condițiile meteorologice și de drum, având în vedere fenomenele meteo ce pot influența vizibilitatea și aderența carosabilului.

