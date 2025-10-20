Votanții AUR și PSD, printre cei mai vulnerabili în fața supersițiilor și a teoriilor conspiraționiste: peste 50% cred că tehnologiile moderne sunt folosite pentru a manipula populația, iar deciziile importante pentru țară sunt controlate din exterior

Mai bine de jumătate dintre români sunt vulnerabili în fața teoriilor conspiraționiste, iar cei mai mulți dintre votanții AUR și PSD cred că tehnologiile moderne sunt folosite pentru a manipula populația.

Peste 50% dintre români cred că tehnologiile moderne sunt folosite pentru a manipula populația: votanții AUR și PSD, printre cei mai vulnerabili în fața teoriilor conspiraționiste|Foto: monitorulcj.ro

Astfel, potrivit unui sondaj realizat de Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, peste 60% dintre respondenți, mai ales votanții PSD și AUR, cred că deciziile importante pentru România sunt „controlate în secret” de puteri externe.

În același timp, persoanele cu educație primară, inclusiv votanții AUR, sunt mai vulnerabile la teoriile conspiraționiste și își exprimă convingerea că vaccinurile sunt folosite pentru a controla populația.

„Rezultatele indică o legătură clară între nivelul educațional și gradul de deschidere spre gândirea științifică. Persoanele cu educație mai scăzută sunt mai predispuse să accepte explicații spirituale sau conspiraționiste, ceea ce semnalează decalaje îngrijorătoare și faptul că educația nu reușește să substituie mecanismele culturale arhaice de interpretare a realității”, spune Remus Ștefureac, director INSCOP Research, cu privire la concluziile sondajului „România între Magie și Ezoterie”, prezentate luni.

Votanții AUR și PSD, printre cei mai vulnerabili în fața supersițiilor și a teoriilor conspiraționiste: peste 50% cred că tehnologiile moderne sunt folosite pentru a manipula populația, iar deciziile importante pentru țară sunt controlate din exterior

În ciuda modernizării accelerate, și pe fondul parazitării accesului universal la informație, un segment semnificativ al populației interpretează lumea prin filtre simbolice și magice.

„Superstițiile, credințele în energii invizibile sau în capacități speciale coexistă cu raționalismul modern, ilustrând o cultură duală în care explicațiile științifice și cele simbolico-spirituale se suprapun, nu se exclude”, potrivit datelor sondajului INSCOP remise monitorulcj.ro

Spre exemplu, 56% dintre cei intervievați consideră că „Visele pot prevesti evenimente reale”, în timp ce 39.9% nu sunt de acord. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.1%.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară.

În același timp, 40.1% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația „Vaccinurile sunt folosite pentru a controla populația”, în timp ce 53.5% sunt în dezacord. 6.3% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.1% nu răspund.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară. Își exprimă dezacordul în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare.

Sursa: INSCOP Research

Control secret România

61.4% dintre participanții la sondaj cred că „România este o țară unde puteri externe controlează în secret deciziile importante”. 30.6% nu sunt de acord cu această afirmație, 7.6% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.3% nu răspund.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții PSD și AUR, persoanele cu educație primară. Își exprimă dezacordul în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și din urbanul mare.

Conspirații: Manipularea populației prin tehnologii

55.6% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația „Tehnologiile moderne (5G, inteligența artificială) sunt folosite pentru a manipula populația”. 37.9% își exprimă dezacordul, 6.3% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.2% nu răspund.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară. Își exprimă dezacordul în special: votanții USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București.

Grupuri de putere secrete

58.4% dintre cei intervievați cred că „Pandemiile sau crizele economice sunt rezultatul planurilor unor grupuri de putere secrete”, în timp ce 34.1% sunt de părerea contrarie. 7.3% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.2% nu răspund.

Sursa: INSCOP Research

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural. Își exprimă dezacordul în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București.

Rațiune și știință vs. Credință și tradiție

50.8% dintre români se bazează mai mult pe rațiune și știință atunci când trebuie luată o decizie importantă, în timp ce 43.8% se bazează pe credință și tradiție. Ponderea non-răspunsurilor este de 5.4%.

Aleg rațiunea și știința atunci când trebuie luată o decizie importantă în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare. Se bazează pe credință și tradiție mai ales: votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

Importanță credinței religioase și explicații științifice

Pentru 33% dintre participanți consideră „Credința religioasă este mai importantă decât explicațiile științifice”. 15.6% consideră că „Explicațiile științifice sunt mai importante decât credința religioasă. 50.1% aleg varianta „Credința religioasă și explicațiile științifice sunt la fel de importante”. Ponderea non-răspunsurilor este de 1.2%.

Sursa: INSCOP Research

Aleg afirmația „Credința religioasă este mai importantă decât explicațiile științifice" în special: votanții PSD și AUR, persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

Sunt de părere că „Explicațiile științifice sunt mai importante decât credința religioasă” mai ales: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare. Persoanele cu educație medie, locuitorii din urbanul mic și angajații la stat aleg într-o proporție mai mare ca restul populației afirmația „Credința religioasă și explicațiile științifice sunt la fel de importante”.

Astfel, conform concluziilor sondajului citat, în lipsa unor repere instituționale stabile, indivizii recurg la explicații metafizice pentru a da sens evenimentelor imprevizibile și pentru a restaura sentimentul de predictibilitate și ordine. Din păcate, în cursul acestui proces, părți mari din populație devin vulnerabil în fața celor mai absurde conspirații, unele extrem de periculoase, de exemplu, pentru sănătatea publică.

„Manifestările a acestor credințe în formule individuale sau comunitare sunt fenomene firești, cu istorie lungă, pe care le regăsim în orice societate. Totuși, manipularea deliberată a acestui univers mistic și ocult, răspândit în toate straturile sociale, în scopuri politice, de influență sau pentru câștig financiar rapid, de către veritabili profesioniști ai exploatării aproapelui, reprezintă un fenomen toxic care erodează grav coeziunea socială și afectează capacitatea colectivă de discernământ”, spune directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Datele sondajului Barometrul Informat.ro – INSCOP Research au fost culese în perioada 6-10 octombrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: