Precipitații la sfârșitul săptămânii. Cum va fi vremea astăzi, 26 septembrie?

Locuitorii din Cluj vor avea parte de o zi ploioasă.

Prognoza meteo pentru 26 septembrie | Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

Toamna și-a luat rolul în serios la Cluj. Vineri, 26 septembrie, temperatura maxima înregistrată urmează să scadă până la 15 grade Celsius, în timp ce minima zilei de vineri va însemna 10 grade.

Pe lângă asta, pe tot parcursul zilei au fost anunțate ploi de către meteorologi. Astfel, celor care vor ieși din case, le este recomandat să aibă la ei o umbrelă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: