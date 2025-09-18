Clădirile din centrul istoric al Clujului, revitalizate. Peste 1.000 de fațade și-au recăpătat strălucirea.

În ultimii zece ani, fațadele clădirilor din centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca au fost revitalizate și reîmprospătate.

Fațadele clădirilor din centru istoric al Clujului au fost revitalizate | Foto: Facebook, Emil Boc

Astfel, din 2016 și până în prezent, peste 1.000 de fațade și-au recăpătat strălucirea.

Aceste lucrări fac parte dintr-un proiect amplu demarat de Primăria municipiului Cluj-Napoca în 2016.

„Prin această inițiativă protejăm monumentele istorice, creștem calitatea arhitecturală a centrului și prevenim pericolele cauzate de clădirile degradate”, a transmis primarul Emil Boc, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Edilul a explicat că proiectul funcționează în felul următor:

Echipa Primăriei inventariază clădirile care trebuie refațadizate, pornind de la cele mai degradate

Proprietarii sunt notificați, iar timp de un an aceștia trebuie să înceapă lucrările

Peste 20 de clădiri, refațadizate în Cluj. Câte mai urmează?

Potrivit legii, proprietarii care refuză reabilitarea, vor suferi supraimpozitări între 100 și 500%.

Emil Boc a transmis că în acest an au fost finalizate lucrările de refațadizare pentru 21 de clădiri și menționează că alte 53 sunt în curs, inclusiv repere importante ale Clujului, precum: Biserica Franciscană din Piața Muzeului, imobile de pe străzile Regele Ferdinand, Iuliu Maniu, Napoca sau Avram Iancu.

De-a lungul timpului, printre cele mai cunoscute imobile refațadizate se numără clădiri:

de pe Bulevardul 21 Decembrie

Piața Unirii

strada Napoca - inclusiv Hotelul Continental și Muzeul Farmaciei

Bulvardul Eroilor

Calea Moților

strada Mihail Kogălniceanu

strada Universității

strada Horea

Emil Boc: „Centrul istoric al Clujului este inima orașului nostru”

„Centrul istoric al Clujului este inima orașului nostru. Aici ne regăsim tradiția, patrimoniul și identitatea. Prin întreținerea clădirilor monument respectăm normele de protecție a patrimoniului istoric și consolidăm imaginea urbană a Clujului, un oraș european, modern și responsabil”, a conchis Emil Boc.

