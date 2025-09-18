Heisterkamp Transport Romania SRL – Un deceniu de excelență pe piața locală, alături de Tetarom I (P)

Heisterkamp Transport Romania SRL, client al Parcului Industrial Tetarom I, a sărbătorit recent 10 ani de activitate în țara noastră – un deceniu marcat de muncă, provocări depășite, realizări importante și, mai ales, de o echipă unită care a făcut posibil acest parcurs.

Compania, parte a grupului internațional Heisterkamp, a început în România cu un birou modest, dar cu ambiții mari. În prezent, Heisterkamp Transport Romania este o echipă puternică și bine consolidată, capabilă să răspundă cerințelor unei industrii aflate într-o continuă transformare – transportul și logistica.

„În acești 10 ani am demonstrat că seriozitatea, profesionalismul și spiritul de echipă pot construi rezultate remarcabile. Succesul nostru nu este definit doar de cifre, ci și de oamenii care fac parte din această poveste”, au declarat reprezentanții companiei.

O echipă care face diferența

De la începuturi până în prezent, Heisterkamp Romania a investit constant în oameni, considerând că adevărata valoare a companiei este dată de echipa sa. Fiecare membru a contribuit cu implicare și pasiune, transformând locul de muncă într-o comunitate bazată pe încredere și colaborare.

„Privim cu încredere către viitor. Avem resurse, avem experiență și, cel mai important, avem oameni de calitate. Suntem convinși că următorii 10 ani vor aduce noi provocări, dar și noi realizări”, au adăugat reprezentanții Heisterkamp.

Privind spre viitor

Prezența în Tetarom I a oferit companiei un cadru optim pentru dezvoltare, facilitând accesul la infrastructură modernă și la un mediu de afaceri competitiv. Astfel, Heisterkamp Transport Romania nu înseamnă doar transport și logistică, ci și oameni, echipă și o poveste de succes scrisă împreună.

La aniversarea unui deceniu de activitate, mesajul este unul clar: Heisterkamp Romania și Tetarom I înseamnă parteneriat, stabilitate și dezvoltare – o istorie construită împreună și o promisiune pentru viitor.