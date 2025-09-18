Temperaturi în creștere și maxime de 27 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea continuă să se încălzească ușor astfel că maximele termice vor ajunge la 27 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru joi, 18 septembrie|Foto: monitorulcj.ro

Joi, 18 septembrie, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice datei din calendar, însă pe timpul zilei în zona Olteniei și Munteniei valorile termice vor fi peste mediile climatologice.

În același timp, meteorologii au emis o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului pentru nord-estul și sud-estul țării, valabilă până joi seara.

Cerul va fi variabil spre senin, iar temporar se vor semnala înnorări și izolat ploi slabe în zonele montane.

În depresiunile din estul Transilvaniei însă, maximele termice nu vor depăși 17 - 18 grade Celsius.

În general, temperaturile maxime se vor situa între 17 - 27 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 - 15 grade Celsius.

În Cluj, atmosfera va fi plăcută iar vremea va fi în general frumoasă, cu maxime termice de 20 de grade Celsius și minime termice de 9 grade Celsius.

Cerul va fi preponderent senin, iar șansele de ploaie vor fi minime.

Vineri, vremea devine parțial noroasă, însă în continuare se vor menține temperaturi ridicate, astfel că maximele vor ajunge la 23 de grade Celsius.

