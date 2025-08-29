ICUTR Cluj a sesizat Parchetul în cazul medicului care a agresat un rezident. Emanuel Ungureanu: „Toleranță zero pentru agresori în sistemul medical”.

Institutul de Urologie și Transplant Renal Cluj a decis să sesizeze organele de urmărire penală în cazul medicului care a agresat un rezident.

Un medic rezident de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca ar fi fost agresat fizic de un medic, în primăvara acestui an, chiar în apropierea blocului operator.

Incidentul a fost făcut public la finalul lunii trecute de fostul deputat de Cluj, Emanuel Ungureanu.

ICUTR Cluj a condamnat incidentul și anunța recent dispunerea măsurilor disciplinare în aces caz.

Însă, după cum arată vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților Emanuel Ungureanu, comportamentul neadecvat al medicului la adresa colegilor s-a repetat, context în care conducerea instituției medicale a decis sesizarea Parchetului.

„Agresorul a fost trimis pe mâna procurorilor!

Conducerea Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca a început să ia atitudine mult mai fermă împotriva medicului Cornel Burghelea care a agresat cu pumnii un medic rezident.

După sancțiunea blândă inițială, avertisment scris, conducerea Institutului de Transplant a făcut sesizare la Parchet și l-a chemat din nou în Comisia de Disciplină pe dr. Cornel Burghelea pentru că, același agresor, a continuat să înjure și să amenințe conducerea instituției medicale și personalul medico-sanitar!”, notează deputatul Emanuel Ungureanu într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Ungureanu a condamnat comportamentul agresiv în sistemul medical:

„Toleranță zero pentru agresori în mediul medico-sanitar, avem destule probleme în sistemul medical din România, să avem medici care dau cu pumnul și calcă în picioare legea și bunul simț, este de netolerat!”, a adăugat deputatul USR Emanuel Ungureanu în mesajul citat.

Inițial, comisia de cercetare disciplinară constituită la nivelul ICUTR Cluj a propus, în conformitate cu prevederile legale și regulamentare în vigoare, sancționarea medicului cu avertisment scris și instituirea unei perioade de monitorizare a conduitei acestuia, cu scopul prevenirii unor astfel de abateri în viitor.

„Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca se delimitează ferm de orice formă de agresivitate fizică sau verbală, indiferent de context. Ne reafirmăm angajamentul față de menținerea unui mediu profesional, sigur și colaborativ pentru toți angajații noștri, esențial pentru furnizarea unor servicii medicale de calitate pacienților pe care îi deservim”, se arată în mesajul transmis pentru monitorulcj.ro de reprezentanții instituției medicale după apariția detaliilor despre acest caz în spațiul public.

Acum, conducerea ICUTR Cluj a deciz sesizarea organelor penale în acest caz.

