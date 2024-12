Mitropolitul Andrei Andreicuţ: „La Crăciun, Hristos se coboară pe pământ să ne vindece de boli”

Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Andrei Andreicuţ, spune că Iisus Hristos a fost trimis de către Dumnezeu în lume ca să-i mântuiască pe oameni şi să-i scape de nevoi şi boli.

Mitropolitul Clujului ÎPS Andrei, mesaj de Crăciun pentru credincioși.| Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului- Facebook

„Din iubire faţă de noi, Domnul Iisus Hristos se întrupează ca să ne mântuiască şi să ne scape de toate nevoile şi bolile. Cam acesta este subiectul pe care l-a abordat Pastorala de anul acesta. Ca de obicei, am plecat de la un verset scripturistic: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe unicul său Fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Sigur că la acest verset, din Evanghelia după Ioan, am mai adăugat şi câteva versete din Epistola către Galateni, epistolă din care se citeşte în Ziua Crăciunului: Când a venit primirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său în lume, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim învierea. Acesta este textul Scripturii”, a arătat mitropolitul Andrei Andreicuţ, în Pastorală.

El a adăugat că anul acesta a fost dedicat de către Sfântul Sinod îngrijirii bolnavilor.

„Anul acesta, care se încheie, a fost dedicat de către Sfântul Sinod îngrijirii bolnavilor. Am spus că Domnul Hristos se naşte ca să ne mântuiască şi să ne tămăduiască de boli. Tot anul fiind închinat îngrijirii bolnavilor, poate ne şi întrebăm: de unde e suferinţa, de unde e necazul, de unde e boala? Sfântul Pavel, în Epistola către Romani, face o legătură logică între păcat, suferinţă şi boală. Printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat, moartea. Sigur că moartea este precedată de suferinţe de tot felul. Ca să ne fie mai limpede, mesajul pe care îl transmite Pastorala noastră, ne-am folosit de parabola samarineanului”, a mai spus Andrei Andreicuţ.

