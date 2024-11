Lumea muzicii a mai pierdut o stea. A murit folkistul Marius Baţu, cunoscut pentru trupele Poesis și Pasărea Colibri

Muzicianul Marius Baţu, o legendă a muzicii folk, s-a stins din viaţă | Foto: Nicu Alifantis - Facebook

Artistului i s-a făcut rău vineri seara, după un concert pe care l-a susținut la Timișoara. El a ajuns la spital, unde medicii ar fi constatat că are probleme cardiovasculare.

Deși nu se simțea bine, Marius Bațu ar fi refuzat să renunțe la concertul pe care urma să îl susțină în Lugoj, sâmbătă seara. În cele din urmă, potrivit surselor, el ar fi murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 1 noaptea, după ce ar fi suferit un infarct.

„Ne-a părăsit Marius Baţu. Devreme, mult prea devreme... Un artist deosebit, o voce minunată, un coleg cum rar am putut întâlni, un om deosebit de bun, un prieten! Inima lui a încetat să mai bată, iar cântecul lui şoptit s-a stins. Drum lin la stele Kir Marius, Dumnezeu să te odihnească!”, a scris sâmbătă, pe Facebook, cantautorul Nicu Alifantis.

Mesaje au fost transmise şi de actorii prieteni ai muzicianului.

„Ce te loveşte când afli dimineaţa, la prima gură de cafea, că a mai plecat brusc un om pe care îl ştii! Un om cu o chitară, un artist discret şi aparte, aşa l-am simţit. Marius Baţu, cel cu care cânta o sală întreagă Odată am ucis o vrabie/ Am tras cu praştia în ea şi-a terminat turneul în viaţa asta. Şi nu-mi pot ţine lacrimile, pentru mine a fost un artist bun şi special. Folk-ul are un public numeros, un om singur pe scenă, doar el şi chitara şi o mulţime de oameni care ştiu versurile şi vibrează şi cântă cu el, da, e mare lucru. Marius a fost unul dintre artiştii care au construit asta, cu emoţie şi muuult talent şi dăruire. Mulţumesc pentru ce ne-ai dăruit Marius Baţu", a transmis actriţa Nuami Dinescu.

Marius Baţu s-a născut pe 30 octombrie 1959, la Constanţa.

