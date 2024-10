Împăcarea anului! Stelu și Dorin Cocoș își dau mâna prietenește.

După ce s-au turnat reciproc prin instanțe și la procurori, după ce și-au pus poalele în cap, iată că s-a petrecut și împăcarea anului.

După ce s-au turnat reciproc prin instanțe și la procurori, după ce și-au pus poalele în cap, iată că s-a petrecut și împăcarea anului. Gheorghe Stelian și Dorin Cocoș au fost surprinși de către paparazzi EVZ în timp ce făceau un gest șocant de prietenesc.

Stelu, așa cum este cunoscut în lumea bună din București, Gheorghe Stelian a fost surprins alături de Dorin Cocoș. Și nu doar atât, paparazzi au filmat și fotografiat momentul când aceștia își dau mâna. Asta după ce în trecut, Cocoș a ajuns după gratii și din cauza lui Stelu.

Mai exact acesta a dat o declarație la DNA în dosarul ANRP în care era acuzat Dorin Cocoș.

„În cursul anului 2010 am cumpărat de la Dino Sinigalia drepturi litigioase pentru suprafața de teren în zona lacului Plumbuita, sector 2, București. După ce am achiziționat acele drepturi, am discutat cu Dorin Cocoș despre posibilitatea obținerii de la ANRP a unor despăgubiri constând în acțiuni la Fondul Proprietatea. Dorin Cocoș mi-a garantat că totul va fi bine și să am încredere în el, moment în care dosarul a fost validat și trimis către ANRP. (…) Ulterior deciziei de restituire, în momentul în care am vândut o parte din acțiunile primite, i-am remis lui Cocoș Dorin, în mai multe tranșe, suma de aproximativ 10.000.000 euro, conform înțelegerii avute”, le spunea Stelu procurorilor.

Au îngropat securea războiului

Ani mai târziu, după ce a ieșit din închisoare și el și Alin Cocoș, Stelu și Dorin păreau că au reluat relațiile de prietenie. Așa tare că Alin primise o promisiune din partea lui Stelu pentru un apartament luxos într-un complex rezidențial dezvoltat de el.

Dar apartamentul nu a mai apărut, în schimb au apărut în zona de nord a capitalei afișe în care Stelu era făcut cu ou și cu oțet. Cu toate acestea, iată că în cele din urmă, atât Dorin Cocoș cât și Stelu, au îngropat securea războiului.

