Diana Șoșoacă, scoasă cu forța din plenul Parlamentului European! Și-a pus botnița, a scos sacul negru și a urlat în timpul ședinței.

Diana Șoșoacă, scoasă cu forța din plenul Parlamentului European | Foto: captură video Luis Lazarus - Facebook

Diana Șoșoacă, europarlamentar SOS România, a fost scoasă cu forța din plenul Parlamentului European, după ce și-a pus botnița, a scos sacul negru și a urlat în timpul ședinței.

Diana Șoșoacă, europarlamentar SOS România, a reușit să fie din nou în centrul unui scandal „monstru”, de această dată, în Parlamentul European. Aceasta a urlat în timpul ședinței de joi, 18 iulie 2024, că în timpul pandemiei au fost uciși oameni în România, având asupra ei sacul negru, în care, afirmă eurodeputatul, ar fi fost puși cei decedați din cauza virusului.

În cele din urmă, Diana Șoșoacă a fost scoasă cu forța din sala de ședință, însă a continuat circul pe hol.

„Unde e suveranitatea noastră? Au decis pentru toți? De ce? Am o constituție, Constituția României. Am dreptul să vorbesc, tare și clar. Am fost votată de români. Unde sunt drepturile noastre? Unde e justiția? Nu avem libertatea de exprimare, nu avem nimic. Avem o Europă care decide pentru toți. Nu suntem sclavi”, a declarat Diana Șoșoacă.

Ce spune Parlamentul European despre ieșirea eurodeputatului SOS România?

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat că această măsură a fost luată după ce Diana Șoșoacă a întrerupt verbal de trei ori vorbitorii, acesta făcând parte din grupul eurodeputaților neafiliați.

De asemenea, Parlamentul european a venit și cu un comunicat de presă în care a explicat de ce a fost scoasă Șoșoacă din sala de ședință.

„Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost escortată afară din sală după ce a strigat și a întrerupt de trei ori dezbaterea în plen. Articolul 182 din RoP privind <> prevede că:

1. Președintele cheamă la ordine orice deputat care încalcă regulile de conduită stabilite la articolul 10 alineatul (3) sau (4).

2. În caz de repetare a încălcării, Președintele cheamă deputatul respectiv din nou la ordine, iar acest fapt se consemnează în procesul-verbal.

3. Dacă încălcarea continuă, sau în cazul unei noi încălcări, Președintele poate retrage dreptul la cuvânt deputatului respectiv în acesta sau aceasta poate fi exclus(ă) din sală de către Președinte pentru restul ședinței. De asemenea, în cazuri deosebit de grave, Președintele poate să recurgă la această ultimă măsură imediat, fără o a doua chemare la ordine. Secretarul General asigură, fără întârziere, punerea în aplicare a unei astfel de măsuri disciplinare cu ajutorul aprozilor și, dacă este necesar, al personalului de securitate al Parlamentului.

4. În cazul în care se produce agitație, iar aceasta compromite continuarea dezbaterilor, Președintele, în vederea restabilirii ordinii, suspendă ședința pentru o perioadă de timp determinată sau o închide. În cazul în care nu se poate face auzit, Președintele părăsește fotoliul prezidențial, fapt ce atrage suspendarea ședinței. Aceasta se reia la convocarea Președintelui.

5. Președintele poate hotărî întreruperea transmisiei în direct a ședinței în cazul încălcării articolului 10 alineatul (3) sau (4) de către un deputat.

6. Președintele poate decide să elimine înregistrarea audiovizuală a lucrărilor acele părți din discursul unui deputat care încalcă articolul 10 alineatul (3) sau (4).

Decizia respectivă are efect imediat. Decizia se supune însă Biroului spre confirmare cel târziu la patru săptămâni de la adoptarea ei, sau, dacă Biroul nu se reunește în perioada respectivă, în cadrul următoarei sale reuniuni.

7. Competențele prevăzute la alineatele (1)-(6) sunt atribuite, mutatis mutandis, președintelui de ședință a organelor, al comisiilor și al delegațiilor, astfel cum sunt definite în prezentul regulament.

8. Dacă este cazul, luând în considerare gravitatea încălcării regulilor de conduită, președintele de ședință plenară sau președintele unui organ, al unei comisii sau al unei delegații poate adresa Președintelui o cerere de aplicare a articolului 183, cel târziu până la următoarea perioadă de sesiune sau până la următoarea reuniune a organului, a comisiei sau a delegației în cauză”, este comunicatul Parlamentului European.

Imaginile cu întregul scandal în ședința Parlamentului European au fost surprinse de colegul Dianei Șoșoacă, Luis Lazarus.

Articol scris de Ilinca Dandoczi

