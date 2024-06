Centrul Clujului a devenit pietonal...doar în poze. Imagini impresionante. GALERIE FOTO

Un fotograf britanic stabilit la Cluj a încercat prin editare foto să prezinte centrul Clujului pietonal. Orașul pare complet schimbat.

Centrul Clujului dacă ar fi pietonal| Foto: Aaron Roberts - Facebook

Cum ar arăta tot centrul Clujului pietonal? La acest lucru se gândesc mulți, dar un fotograf britanic stabilit la Cluj a rezolvat problema, cel puțin la nivel imaginar.

Fotograful a editat o serie de fotografii făcute în centrul orașului, și a încercat să le facă pietonale.

„Ce s-ar întâmpla dacă aceste zone ar fi pietonale și traficul ar fi redirecționat în afara centrului? Întotdeauna am simțit că centrul orașului este doar o autostradă și e împărțit în bucăți mici, «condimentate» cu trafic infernal și poluare… M-am gândit să lucrez puțin în Photoshop pentru a vedea cum ar arăta unele dintre punctele centrale ale Clujului fără cozile nesfârșite de mașini.

EDIT: Photoshop are probleme în a face ca arborii să pară realiști… Am vrut să adaug și o linie de tramvai, dar și la asta programul a dat rateuri… Așa că va trebui să vă folosești imaginația”, a transmis fotograful.



Zona din fața Primăriei Cluj dacă ar fi pietonală| Foto: Aaron Roberts - Facebook

Bulevardul Eroilor| Foto: Aaron Roberts - Facebook

Bulevardul Eroilor| Foto: Aaron Roberts - Facebook

Inițiativa fotografului britanic a stârnit un val de comentarii pozitive din partea clujenilor, mulți dintre ei considerând proiectul o sursă de inspirație pentru viitorul orașului.

