Premiile Oscar. „Oppenheimer” obține șapte premii, inclusiv pentru cel mai bun film. Lista câștigătorilor celei de-a 96-a gale a premiilor Oscar.

„Oppenheimer”, drama despre fabricarea primei bombe atomice, în regia lui Christopher Nolan, a câștigat 7 premii Oscar, printre care şi cel pentru cel mai bun film, în cadrul celei de-a 96-a ediții a premiilor Oscar, desfăşurată duminică seară la Hollywood.

Duminică a avut loc gala premiilor Oscar /FOTO: pixabay.com

Actorul irlandez Cillian Murphy a câştigat premiul pentru cea mai bună interpretare masculină în rolul fizicianului J. Robert Oppenheimer, considerat părintele bombei atomice. Regizorul filmului „Oppenheimer”, Christopher Nolan, a câştigat premiul pentru regie.

„Am făcut un film despre un om care a creat bomba atomică şi, de bine sau de rău, trăim în lumea lui Oppenheimer. Aşa că aş dori să dedic acest premiu celor care luptă pentru pace din întreaga lume”, a declarat Cillian Murphy după ce a primit trofeul.

O dramă de 3 ore despre ştiinţă, politică şi responsabilitate morală, „Oppenheimer” s-a dovedit a fi şi un neaşteptat succes de casă, adunând încasări de 953,8 milioane de dolari dar şi laudele criticilor.

„Oppenheimer” este primul film în regia lui Christopher Nolan care se impune la categoria cel mai bun film, categoria regină a Oscarurilor. Nolan este cunoscut pentru producţii precum trilogia „The Dark Knight”, „Inception” sau „Memento”. În discursul său de acceptare a premiului Nolan a remarcat că industria filmului este veche de mai bine de un secol şi încă evoluează. „Să ştiu că pentru voi şi eu sunt o parte însemnată a acestei lumi înseamnă totul pentru mine” a spus el.

Câştigătorii au fost aleşi prin vot de cei aproximativ 10.500 de membri ai Academiei Americane de Film.

„Barbie”, încasări de 2,4 miliarde de dolari

După ce anul 2023 a fost marcat de grevele actorilor şi scenariştilor, premiile Oscar au oferit Hollywoodului şansa de a celebra două succese mondiale. „Oppenheimer” şi aventura feministă a păpuşii „Barbie”, o altă peliculă nominalizată la categoria cel mai bun film, au adus încasări combinate de 2,4 miliarde de dolari, într-o bătălie estivală la box-office supranumită „Barbenheimer”.

„Barbie” a părăsit cursa pentru Oscar învinsă, dar având totuşi un Oscar drept premiu de consolare. Billie Eilish şi Finneas O’Connell au câştigat premiul pentru cântec original cu balada „What Was I Made For?”. Billie Eilish a interpretat de altfel această piesă pe scena galei Oscar.

Interpretul lui Ken din „Barbie”, Ryan Gosling, şi-a făcut apariţia îmbrăcat cu un costum roz aprins, mănuşi şi pălărie de cowboy pentru a interpreta balada rock „I’m Just Ken”, înconjurat de dansatori îmbrăcaţi în negru.

Lista completă a premiilor

- Cel mai bun film: "Oppenheimer"

- Actor în rol principal: Cillian Murphy, "Oppenheimer"

- Actriţă în rol principal: Emma Stone, "Poor Things"

- Regie: Christopher Nolan, "Oppenheimer"

- Actor în rol secundar: Robert Downey Jr., "Oppenheimer"

- Actriţă în rol secundar: Da'Vine Joy Randolph, "The Holdovers"

- Scenariu adaptare: "American Fiction" (Cord Jefferson)

- Scenariu original: "Anatomy of a Fall" (Justine Triet şi Arthur Harari)

- Animaţie/lungmetraj - "The Boy and the Heron" (producători Hayao Miyazaki şi Toshio Suzuki)

- Animaţie/scurtmetraj "War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko" (Dave Mullins şi Brad Booker)

- Film internaţional: "The Zone of Interest" - Marea Britanie

- Documentar/lungmetraj: "20 Days in Mariupol" (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner şi Raney Aronson-Rath)

- Documentar/scurtmetraj: "The Last Repair Shop" (Ben Proudfoot şi Kris Bowers)

- Coloană sonoră: "Oppenheimer" (Ludwig Göransson)

- Cântec original: "What Was I Made For?", "Barbie" (Billie Eilish şi Finneas O'Connell)

- Sunet: "The Zone of Interest" (Tarn Willers şi Johnnie Burn)

- Design de producţie: "Poor Things" (James Price, Shona Heath, Zsuzsa Mihalek)

- Film/scurtmetraj: "The Wonderful Story of Henry Sugar" (Wes Anderson şi Steven Rales)

- Imagine: "Oppenheimer" (Hoyte van Hoytema)

- Machiaj: "Poor Things" (Nadia Stacey, Mark Coulier şi Josh Weston)

- Costume: "Poor Things" (Holly Waddington)

- Efecte speciale: "Godzilla Minus One" (Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi şi Tatsuji Nojima)

- Montaj: "Oppenheimer" (Mary Milliken şi Jonathan Oatis).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: