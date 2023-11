Aeroportul Cluj ajunge pentru prima dată în istorie la 3 milioane de pasageri, în 2023!

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu" Cluj sărbătorește în premieră pasagerul cu numărul 3.000.000 în anul 2023.

3 milioane de pasageri, pe Aeroportul Internațional Cluj / Foto: Facebook - Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Este pentru prima oară când un aeroport regional din România depășește acest prag semnificativ din punct de vedere al traficului de pasageri, într-un an calendaristic. Pasagerul cu numărul 3 milioane este programat să aterizeze vineri la Aeroportul Internațional Cluj.

În perioada ianuarie-septembrie, Aeroportul Cluj a înregistrat deja 2,5 milioane de pasageri, iar numărul poate să ajungă la 3,1 milioane de pasageri la finalul anului 2023, estimau reprezentanții instituției la finalul lunii octombrie.

„Aeroportul a avut o creștere importantă a traficului. Dacă în 1996 am avut 32.000 de pasageri, la două zboruri interne Cluj-București, am reușit să devenim un aeroport internațional-regional important pentru această parte a Europei. În 2019 am avut 2,9 milioane de pasageri. Din cauza crizei COVID-19, numărul a scăzut dramatic. 899 de mii. Ce este relevant este că, jumătate dintre cei 899.000 de pasageri au fost în primele trei luni - ianuarie, februarie, martie. Aeroportul a făcut un efort extraordinar astfel încât să depășim această criză. Anul trecut am finalizat cu 2,6 milioane pasageri și în acest an vom depăși pentru prima dată 3,1 milioane pasageri. Suntem pe locul doi în România. Traficul pe ianuarie-septembrie 2023: avem 2,5 milioane de pasageri. Din acest motiv considerăm că vom depăși 3 milioane de pasageri, având în vedere că mai avem cam trei luni. Deci ne așteptăm să facem cam 3,1-3,2 milioane de pasageri”, a explicat David Ciceo, în cadrul unui eveniment care a avut loc la Aeroportul Cluj, la finalul lunii octombrie.

