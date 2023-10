Director Aeroport Cluj: „În 2023 depășim 3 milioane de pasageri, pentru prima dată”. 7 milioane de pasageri, ținta pentru 2040!

Reprezentanții Aeroportului Internațional Cluj estimează că traficul aerian va ajunge la finalul anului 2023 la 3,1 milioane de pasageri, având în vedere că până în septembrie s-au înregistrat 2,5 milioane de pasageri.

Reprezentanții Aeroportului Cluj estimează un trafic aerian de peste 3,1 milioane de pasageri în 2023 / Foto: monitorulcj.ro

Pentru prima dată în istoria Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca, traficul aerian poate să depășească 3 milioane de pasageri, potrivit unor estimări transmise de către directorul general, David Ciceo, în cadrul unei conferință de presă despre finalizarea noii căi de rulare, vineri, 27 octombrie.

Evoluția traficului total de pasageri pe Aeroportul International Cluj, 1996-2023 / Foto: monitorulcj.ro

În perioada ianuarie-septembrie, Aeroportul Cluj a înregistrat deja 2,5 milioane de pasageri, iar numărul poate să ajungă la 3,1 milioane de pasageri la finalul anului 2023:

„Aeroportul a avut o creștere importantă a traficului. Dacă în 1996 am avut 32.000 de pasageri, la două zboruri interne Cluj-București, am reușit să devenim un aeroport internațional-regional important pentru această parte a Europei. În 2019 am avut 2,9 milioane de pasageri. Din cauza crizei COVID-19, numărul a scăzut dramatic. 899 de mii. Ce este relevant este că, jumătate dintre cei 899.000 de pasageri au fost în primele trei luni - ianuarie, februarie, martie. Aeroportul a făcut un efort extraordinar astfel încât să depășim această criză. Anul trecut am finalizat cu 2,6 milioane pasageri și în acest an vom depăși pentru prima dată 3,1 milioane pasageri. Suntem pe locul doi în România. Traficul pe ianuarie-septembrie 2023: avem 2,5 milioane de pasageri. Din acest motiv considerăm că vom depăși 3 milioane de pasageri, având în vedere că mai avem cam trei luni. Deci ne așteptăm să facem cam 3,1-3,2 milioane de pasageri”, a explicat David Ciceo.

Aeroportul Internațional Cluj, al doilea aeroport din țară raportat la numărul de pasagerii, în perioada ianuarie-septembrie 2023 / Foto: monitorulcj.ro

În prezent, la Aeroportul Cluj se lucrează la extinderea terminalului pe latura Nord, iar când acest proiect va fi finalizat, capacitatea aeroportului va crește la 4 milioane de pasageri. Potrivit directorului David Ciceo, există un plan prin care Clujul ar putea atinge numărul de 7 milioane de pasageri în anul 2040:

„Extinderea terminalului pe latura de Nord este în lucru și va fi finalizată aproximativ la sfârșitul lunii martie, dar se lucrează în ritm foarte intens. Pentru acest proiect avem niște situații temporare pentru pasageri - zone de regrupare în trafic intern și extern, adică containere. Ne pare rău că nu sunt cele mai bune condiții și ne cerem scuze față de pasageri, dar este foarte important să modernizăm. Prin această extindere o să avem 7.200 mp în plus, vom avea capacitate suficientă, până la aproximativ 4 milioane de pasageri, având în vedere că avem un plan pentru 7 milioane de pasageri în 2040. Este nevoie ca în 2024 să începem studii și proiecte pentru un terminal total nou. Ne străduim, așteptăm feedback de la pasageri. Din cauza șantierului care este foarte complex mai sunt neplăceri, mai sunt anumite incidente minore, dar alături de constructori încercăm și reușim să le rezolvăm în timp util. Așteptăm să aflăm de la pasageri nemulțumirile și să le rezolvăm cât mai repede”, a mai spus Ciceo.

David Ciceo, directorul Aeroportului Cluj, prezentând datele despre traficul aerian și estimări, în cadrul conferinței de presă din 27.10.2023 / Foto: monitorulcj.ro

