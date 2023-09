O nouă amânare pentru sistemul de garanție returnare? RetuRO cere o prelungire pentru lansare

Sistemul de garanție returnare pentru ambalaje neutilizabile ar putea suferi o nouă amânare. Administratorul programului cere o prelungire pentru lansare.

O nouă amânare pentru sistemul de garanție returnare? FOTO: Pexels

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție Returnare (SGR) în România, solicită o prelungire strategică pentru lansarea eficientă a sistemului. Programat pentru lansarea la 30 noiembrie 2023, sistemul vizează perceperea unei garanții de 50 de bani la cumprarea unor băuturi alcoolice și nealcoolice, sumă ce va fi returantă la predarea ambalajelor din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv

RetuRO a anunțat miercuri, printr-un comunicat de presă, că a solicitat oficial, printr-o cerere către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, o prelungire de cel puțin trei luni a termenului de punere în funcțiune a Sistemului de Garanție Returnare: „Această decizie derivă din angajamentul RetuRO de a asigura o implementare reușită a unui proiect fără precedent în ambiție și amploare”, arată reprezentanții RetuRO. Aceștia mai arată că „solicitarea vine ca urmare a naturii extrem de complexe a sistemului, care necesită un interval specific de timp pentru dezvoltare și testare corespunzătoare, dar și pentru a asigura o integrare mai ușoară a tuturor părților implicate”.



„Perioada optimă pentru implementare, bazată pe experiențele reușite ale altor țări, este de 18 luni, o durată pe care acționarii noștri au solicitat-o în mod informat în cererea noastră de acreditare. Dar, pentru că licența de proiect a fost acordată abia în august 2022, am avut o întârziere de trei luni. În plus, faptul că eu, ca prim membru al echipei noastre, am început activitatea în noiembrie 2022, a redus perioada de implementare completă la 12 luni. În ciuda complexității și provocărilor cu care ne confruntăm, angajamentul nostru de pregătire a României pentru un viitor în care fiecare dintre noi să protejeze comunitatea în care trăiește rămâne neclintit. Dar nu putem face acest lucru singuri; implicarea tuturor este crucială pentru a asigura o funcționare eficientă a Sistemului Garanție Returnare pe termen lung”, a transmis Gemma Webb, CEO & Președinte al Directoratului RetuRO Sistem Garanție Returnare SA.

Aprobarea cererii de prelungire ar reduce semnificativ efectele provocărilor cu care se confruntă în prezent sistemul și va oferi RetuRO premisele implementării eficiente, precum și timpul esențial pentru testarea componentelor principale, mai susțin cei de la RetuRO.

Cadrul legal care stabilește implementarea sistemului de garanție-returnare a fost adoptat prin HG nr. 1074/2021, în octombrie 2021 și are drept scop implementarea pe teritoriul României a unui întreg sistem ce presupune, în esență, plata unei garanții de către consumator în momentul în care achiziționează de la comercianți produse care au ambalaje primare nereutilizabile, garanția respectivă urmând a fi restuită ulterior. Compania RetuRO Sistem Garanţie Returnare a fost desemnată administratorul sistemului de garanţie-returnare din România, prin HG nr. 1059 din 24 august 2022.

Garanție de 50 de bani pentru ambalaje

Sistemul de garanție-returnare vizează plata unei garanţii de 50 de bani atunci când cumpărăm o băutură (apă, băutură răcoritoare, bere, vin, etc.) de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv. După golirea ambalajului, consumatorul îl va aduce într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără să fie condiţionat de prezentarea bonului fiscal.

Compania RetuRO Sistem Garanție Returnare are trei acționari privați: Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate, Asociația Berarii României pentru Mediu și Asociația Retailerilor pentru Mediu. Compania are și un acționar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, care deține 20% din acțiuni.

Implementarea sistemului de garanție-returnare în România vizează integrarea acesteia din urmă în tendințele europene, având în vedere că majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au implementat deja acest sistem.

Scopul acestui sistem este de a colecta din piață și de a introduce ambalajele într-o economie circulară ajutând România să atingă țintele naționale de colectare și reciclare stabilite la nivel european. Acestea cer ca până în anul 2025 să se colecteze 77% din PET-urile puse pe piață, iar până în anul 2029 – 90%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: