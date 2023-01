Ofertă controversată a clubului Form Space: „Când fetele primesc băuturi gratis, băieții primesc numere de telefon”. Val de furie pe internet și protest pe străzile Clujului

Clubul Form Space a creat controverse în mediul online după o postare care promovează o petrecere, care ar putea încuraja băieții să profite de fetele „amețite”. Conform acesteia, în cadrul evenimentului fetele ar avea acces liber și băuturi gratis, iar băieții și-ar crește șansele de a obține numerele de telefon.

Campania clubului Form Space a creat o mulțime de controverse în mediul online /FOTO: pixabay.com

Într-o postare pe rețele sociale, clubul Form Space a prezentat luni o petrecere cu o temă care a stârnit controverse. Petrecerea intitulată „FREE FLOW PARTY: Girls Can Drink” (tradus Petrecerea Libertinismului: Fetele Pot Bea) avea ca idee centrală faptul că fetele prezente la petrecere au acces liber și cocktailuri (vodcă + suc de portocale) gratuite. „Avantajul” prezentat de club este că băieții primesc oportunitatea de a-și încerca norocul cu domnișoarele care au băut prea mult.

Poza a fost ulterior modificată de către club/ FOTO: Form Space Facebook

Postarea a stârnit o mulțime de controverse în mediul online. Utilizatorii au atacat dur clubul pe Facebook, spunând că postarea promovează o petrecere în care bărbații sunt încurajați să profite de femeile bete, acestea fiind motivate de către club să bea peste măsură. Unele persoane sunt de părere că postarea și petrecerea implicit promovează hărțuirea femeilor.

„Ce înțeleg eu din porcăria voastră de text e că le faceți bărbaților treaba mai ușoară să profite de femei. Got it. Ăsta e fix genul de mesaj pe care vrei să îl vezi, ca femeie, promovat de un club”, a comentat un utilizator pe Facebook.

„Wow Form Space, foarte dezamăgitor din partea voastră să folosiți femeile ca niște ustensile de marketing. Să nu uitam, că această practică insinuează că o persoană alcoolizata nu ar lua aceleași decizii trează, în concluzie descurajează ideea de consimțământ rațional. Credeți că într-un asemenea loc se simt femeile în siguranță?”, a mai reacționat un alt utilizator.

Alte reacții la postare au fost : „Urât”, „Hai să ștergem prostia asta”, „Adjectivele se pun înaintea cuvintelor în engleză iar siguranța femeilor înaintea marketing-ului vostru”.

Încurajarea la nesiguranță

În descrierea postării, cei de la Form Space au spus: „Crește distracția cu niște vodcă împreună cu suc de portocale gratuit (dacă ești fată) sau crește-ți șansele (dacă nu ești fată)”.

Postarea originală a fost ștearsă după valul de reacții de pe internet, fiind înlocuită de un poster cu mesajul: „You bring the good looks, we bring the free vodka energy” (Tu să aduci frumusețea, noi aducem vodca cu energizant gratuită).

Însă și repostarea a stârnit la fel de multe controverse. Utilizatorii nu au uitat mesajul inițial și au cerut ca clubul să își ceară scuze public, spunând că deși poza originală a fost ștearsă, mesajul a rămas în mintea oamenilor.

„Ați șters cealaltă mizerie ca să postați una asemănătoare? Nu știu cine vă face partea de marketing și social media dar ar trebui să știe că o dată postat ceva ce a stârnit atâtea reacții negative, pe bună dreptate de altfel, tot ce va ramane bun de făcut e să vă cereți scuze. Faptul că ați șters de pe pagina voastră nu înseamnă că s-a șters complet din online. Și cu atât mai mult din mintea oamenilor”, a comentat un utilizator.

Protest organizat împotriva clubului

Organizația „Queer Sisterhood Cluj” s-a arătat revoltată de postarea clubului, organizând astfel un protest. Evenimentul postat pe Facebook se numește: „PROTEST: Dacă nu plătești, tu ești produsul! Impotriva marketingului sexist al cluburilor/barurilor”.

„Dacă nu plătești, tu ești produsul!

Ne vedem să împărțim pliante și să protestăm împotriva strategiilor de marketing care facilitează abuzuri.

Alcoolul facilitează încălcarea limitelor. Persoanele bete/derogate nu își pot da acordul!”, scrie organizația pe Facebook.

Cum ar trebui procedat

Pentru a ne lămuri despre cum ar arăta un comportament care să le facă pe fete să se simtă în siguranță la petreceri, atât din partea cluburilor cât și din partea băieților, monitorulcj.ro a stat de vorbă cu Sorana Constantinescu, sociolog în cadrul FSPAC, care ne-a explicat metode de a elimina hărțuirea fetelor în cluburi.



Cum ar trebui să procedeze un club pentru a proteja siguranța fetelor în cadrul petrecerilor?

„Cluburile pot să direcționeze spre bar fetele în caz că au nevoie de ajutor, pot opri accesul băieților care le agresează. Pot pune afișe la băi cu informații despre cum să părăsească clubul în siguranță în caz că au probleme, de exemplu în cluburi din UK fetele știu că dacă merg la bar și cer să vorbească cu „Angela” (#AskforAngela) o să fie ajutate să ajungă în siguranță la un taxi. Staff-ul ar trebui instruit să poate recunoaște abuzul și să aibă pregătit un mod clar de intervenție.

Încurajările de tip „fete mai bete, băieți cu mai multe numere de telefon” nu doar că vulnerabilizează fetele, dar transmit băieților mesajul că e ok să le agreseze, că ele sunt acolo pentru asta”, a declarat dr. Sorana Constantinescu, sociolog în cadrul FSPAC.



O persoană beată își poate da consimțământul?

„Sigur că nu. Consimțământul este un acord clar, voluntar, continuu, ori nu putem vorbi de asta când persoana în cauză este beată. Și asta e o parte infimă dintr-o discuție lungă cu privire la cultura violului în România. Avem o rată foarte mare de acceptare a violului, peste 50% dintre români cred că violul poate fi justificat. Iar această atitudine și „fete bete, băieți fericiți” sunt două fețe ale aceleiași monede, doar că ultima e spusă sub formă de glumă și încă ne prefacem că e doar asta. Totuși fetele nu mai râd, iar cluburile ar trebui să înceapă să le asculte, să încerce să înțeleagă că și ele doresc să aibă o tinerețe normală, dar acest lucru devine mult mai greu dacă fetele trebuie să fie atente mereu să fie în siguranță”, a mai adăugat dr. Sorana Constantinescu.



Cum ar putea fi instruiți bărbații și femeile pentru a interacționa mai confortabil unii cu alții într-un asemenea cadru?

„Nu există soluții imediate, dar gândindu-mă la tineri, în primul rând ar trebui să înțeleagă că e ok să se simtă inconfortabile/i în interacțiunile romantice. Mai rar sau mai des o să fie refuzate/ți, iar asta e perfect normal. Odată ce cealaltă persoană a spus «nu», ar trebui să treacă mai departe. Problema apare atunci când este ignorant refuzul, iar răspunsul la «nu» este forțarea limitelor celeilalte persoane prin intimidare, insistență, încurajarea consumului de alcool (de exemplu «mai mult alcool, mai multe numere de telefon»), a mai declarat dr. Sorana Constantinescu.

Monitorul de Cluj a luat legătura cu clubul Form Space însă reprezentanții nu au dorit să comenteze subiectul.

CITEȘTE ȘI: