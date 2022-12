Pericol public. Un șofer din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv. Fără permis, a fost prins băut la volan de fiecare dată când l-a oprit Poliția

Un șofer de 30 de ani din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru mai multe infracțiuni rutiere.

La data de 9 decembrie, polițiștii au dispus reținerea un bărbat de 30 de ani, din Cluj-Napoca, cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

„În fapt, la data de 8 decembrie, în jurul orei 18.50, bărbatul fost oprit pentru control, de polițiștii Secției 7 Poliție Cluj-Napoca, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada Calea Dezmirului. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că acesta avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule, neprezentând niciunul dintre documentele solicitate de polițiști. De asemenea, la locul depistării cel în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, emanând halenă alcoolice. Rezultatul testării a indicat concentrația de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior la o unitate medicală fiindu-i recoltate probe biologice atât pentru stabilirea alcoolemiei, cât și a eventualei prezențe a substanțelor interzise”, transmite IPJ Cluj.

Polițiștii spun că bărbatul nu se afla la prima încălcare a prevederilor legale.

„La data de 6 decembrie, în jurul orei 23.40, bărbatul de 30 de ani a fost depistat de polițiști circulând cu autoturismul pe strada Traian Vuia, din municipiul Cluj-Napoca, sub influența alcoolului. Fiind testat cu aparatul etilotest, acestuia i-a rezultat concentrația de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind demarate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore”, mai spun oamenii legii.

Ulterior, a fost prezentat instanței de judecată, fiind dispusă măsura arestului preventiv pentru 30 de zile.

