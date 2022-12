Manelistul Culiță Sterp a făcut accident mortal în urmă cu șase ani. Tentativă de mușamalizare: „Să nu facă copilul meu pușcărie”

Manelistul Culiță Sterp pare că nu mai scapă de probleme. Recent a ieșit la iveală faptul că acesta nu este la primul accident, el ar fi omorât un om după ce a adormit la volan acum șase ani.

Manelistul Culiță Sterp nu scapă de probleme. După ce în urmă cu o lună a produs un accident grav pe strada Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca, s-a aflat că artistul a produs un accident mortal în urmă cu șase ani.

În urmă cu 6 ani a adormit la volan şi a produs un accident grav în apropiere de Caransebeş. Acesta a primit o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni cu suspendare pentru ucidere din culpă abia în 2020.

Potrivit instanței de judecată, în iulie 2016, Culiţă Sterp ar fi adormit la volan, a pătruns pe contrasens şi a lovit o autoutilitară în care se aflau doi bărbaţi. Şoferul a scăpat, însă pasagerul n-a avut nicio şansă. La 6 ani distanţă, fiul bărbatului mort povesteşte cum familia cântăreţului, pe atunci necunoscut publicului, a încercat să îi cumpere tăcerea.

Familia lui Culiță a încercat să-și scapă copilul de închisoare

La șase ani de la producerea accidentului mortal, fiul bărbatului mort a povestit pentru Observatornews cum familia cântăreţului, pe atunci necunoscut publicului, a încercat să îi cumpere tăcerea.

„Am primit un apel de la şoferul dubei cu care a fost tata şi a zis că tatăl şi fratele lui Culiţă sunt la Reşiţa, la mine in staţia de autobuz, şi să cobor că ei vor să stea de vorbă cu mine. Am ajuns să discut cu tatăl lui Culiţă, care mi-a zis în felul următor: ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Nimic nu îl mai poate aduce pe tatăl tău înapoi, eu sunt conştient de asta, dar hai să ne înţelegem cumva să nu facă copilul meu puşcărie. Şi eu i-am zis, domnule, nu mai e nimic de discutat. Trebuie să plătească pentru ce a făcut şi nu am ce să discut. Și aia a fost tot, am închis telefonul”, a declarat fiul pentru sursa citată anterior.

În cazul respectiv abia în 2020 a venit sentința. Culiță s-a ales cu 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar instanța a decis că va fi supravegheat timp de trei ani.

Culiță Sterp a încălcat legea

Culiţă Sterp a încălcat însă din nou legea luna trecută. A condus băut şi drogat, a provocat un accident grav şi a fugit de poliţie. Pentru toate acestea are din nou dosar penal.

Manelistul ar fi intrat cu mașina, beat fiind, în intersecția străzilor Avram Iancu și Bulevardul Eroilor pe culoare roșie a semaforului și a fugit de la locul faptei după ce a făcut accident. După impact, echipajele ajunse la fața locului i-au acordat îngrijiri medicale șoferului care conducea cealaltă mașină implicată, care, ulterior, a fost transportat la spital.

