Culiță nu scapă de controlul judiciar. Judecătorii i-au respins cererea de a părăsi țara

Manelistul Culiţă Sterp nu scapă de controlul judiciar, după accidentul pe care l-a provocat în Cluj-Napoca. Cântărețul ceruse să fie lăsat să iasă din țară pentru a-și onora concertele din străinătate.

Manelistul Culiţă Sterp nu scapă de controlul judiciar, după accidentul pe care l-a provocat în Cluj-Napoca/ FOTO 1: Culiță Sterp/Facebook, FOTO 2: ISU Cluj

Judecătorii clujeni au respins cererea lui Culiță Sterp după ce a contestat o parte din măsura controlului judiciar cu care s-a ales în urma accidentului pe care l-a provocat.

Culiţă Sterp a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după ce a condus cu viteză în Cluj-Napoca. Cântărețul a refuzat să oprească maşina la semnul agenţilor de poliţie, a trecut pe roşu şi a lovit o altă mașină care circula regulamentar, apoi a fugit de la locul accidentului.

„Respinge ca neîntemeiată plângerea formulată împotriva ordonanţei de luare a măsurii controlului judiciar (…). Definitivă. Pronunțată în ședința camerei de consiliu astăzi, 24.11.2022”, se arată în soluția pe scurt a Judecătoriei.

Decizie judecători/ FOTO: portal.just.ro

Filmul accidentul de pe Avram Iancu

Celebrul manelist Culiţă Sterp ar fi fost tânărul de 30 de ani implicat în accidentul rutier de pe strada Avram Iancu, potrivit observatornews.ro. Culiță Sterp se întorcea de la filmarea celui mai nou videoclip pe care l-a filmat într-un complex la Tarnița alături de mai mulți artiști din formația sa.

Manelistul ar fi intrat cu mașina, beat fiind, în intersecția străzilor Avram Iancu și Bulevardul Eroilor pe culoare roșie a semaforului și a fugit de la locul faptei după ce a făcut accident.

După impact, echipajele ajunse la fața locului i-au acordat îngrijiri medicale șoferului care conducea cealaltă mașină implicată, care, ulterior, a fost transportat la spital.

„În cursul nopții, în jurul orei 02.00, polițiștii rutieri au fost sesizați pentru a interveni în urma producerii unui accident rutier, în care au fost implicate două autoturisme, la intersecția străzii Eroilor cu Piața Avram Iancu, din municipiul Cluj-Napoca. Conform cercetărilor preliminare, impactul ar fi avut loc între autoturismul condus de un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din județul Hunedoara și un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat, de 32 de ani, din județul Cluj. În urma evenimentului rutier, conducătorul auto de 32 de ani a fost transportat la o unitate medicală pentru investigații de specialitate, însă nu a rămas internat, în cazul acestuia testarea cu aparatul etilotest indicând rezultat negativ.

După producerea evenimentului rutier, conducătorul auto în vârstă de 30 de ani nu ar fi rămas în zona respectivă, fiind ulterior identificat de polițiști. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatului fiindu-i recoltate probe biologice la o unitate medicală”, a transmis IPJ Cluj.

În cursul zilei de vineri, Culiță Sterp, sub numele său real Nicolae Sterp, a fost adus la audieri în fața procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, ca apoi să fie plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

La cinci zile de la accidentul din Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a transmis că șoferul vinovat de coliziune se afla și sub influența drogurilor, la momentul respectiv.

„Cu privire la evenimentul rutier produs la data 17 noiembrie a.c., în jurul orei 02.00, în centrul municipiul Cluj-Napoca, în care au fost implicate două autoturisme, Compartimentul de Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

Ca urmare a cercetărilor derulate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenței substanțelor psihoactive de către instituția abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din județul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, a transmis IPJ Cluj, la cinci zile de la accident.

