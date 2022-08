Strategii potrivite în jocul de blackjack (P)

Fiind unul dintre cele mai populare jocuri de cărți din lume, blackjack are numeroși practicanți și în țara noastră.

Iar mulți experți încearcă să găsească strategiile potrivite pentru a reduce avantajul pe care casa îl are și să reușească să iasă pe plus în timp ce se distrează.

Teoretic, avantajul casei la blackjack este de aproximativ 8%. Lucrurile sunt calculate astfel: dacă jucătorul și dealerul ar fi, spre exemplu, tot timpul la egalitate, cazinoul va profita mereu de regula dublului eșec, întrucât jucătorul este cel care trage tot timpul primul o carte. Pe de altă parte, jucătorul are anumite avantaje prin care poate micșora avantajul dealerului, dacă aplică strategiile potrivite.

Spre exemplu, un jucător are un bonus de 3 la 2 pentru blackjack, în timp ce pentru casa acesta este de 1 la 1. Concret, jucătorul va avea un profit de 150 de euro la 100 de euro mizați dacă face blackjack, în timp ce al casei va fi de 100 de euro. Conform statisticii, un blackjack vine în medie o dată la 21 de mâini. Astfel, jucătorul poate reduce avantajul casei cu 2.3% și va ajunge la 5.7%.

Un alt avantaj al jucătorului este legat de dublarea unui pariu când consideră că este într-o situație favorabilă, lucru pe care dealerul nu îl poate face. Astfel, el mai poate reduce avantajul casei cu încă 3.5%. Totodată, jucătorul mai poate să împartă perechile, ceea ce nu îi este permis dealerului.



Astfel, avantajul casei mai poate scădea cu încă 2.2% și să rămână de 0.2%. Iar jucătorul poate opri de fiecare dată și când totalul său este între 12 și 16, în timp ce dealerul trebuie să mai tragă mereu o carte dacă are sub 17. Desigur, toate aceste date sunt strict statistice și doar strategiile potrivite pot produce un avantaj real pentru jucător, fie că își testează abilitățile la Blackjack Online fie că o face în cazinouri terestre. Așadar, iată câteva sfaturi pe care le poți încerca:

Când să dai Hit sau Stand

Cel mai adesea, în jocul de blackjack vei da hit (mai ceri o carte) ori stand (te oprești). E recomandat să mai ceri o carte și atunci când totalul tău este mai mic de 16 deoarece altfel vei avea șanse destul de mici să învingi dealerul. În cazul în care dealerul arată o carte cu valoare 10 sau un A, e recomandat să îți asumi riscuri și să ceri cărți până vei trece de 17 hard.

În schimb, dacă dealerul arată un 7, 8 sau 9, e indicat să mai ceri cărți până ajungi cel puțin la un total de 17. În schimb, dacă dealerul arată o carte între 3 și 6, te poți opri și cu un total mai mic pentru că dealerul are șanse rezonabile să treacă de 21. În schimb, dacă dealerul arată un 2, poți cere cărți până ajungi la un total de cel puțin 14.

Cum să joci perechile la blackjack

În momentul în care ai două cărți cu aceeași valoare, fie că vorbim de perechi sau cărți cu valoare 10, ai posibilitatea să faci Split. Totuși, nu e indicat să faci tot timpul acest lucru. Spre exemplu, dacă vei avea două cărți cu valoare 10 (10, J, Q și K) automat este recomandat să te oprești deoarece tu ai deja un total de 20 și doar un As ți-ar îmbunătăți mâna.

Pe de altă parte, dacă ai două perechi de pătrari sau cinciari nu merită să folosești split-ul deoarece vei avea practic două mâini de pornire foarte slabe în loc de una. Iar în cazul în care ai o pereche de optari merită totuși să riști și să dai split deoarece cu Hard 16 îți va fi dificil să învingi dealerul dacă te vei opri. Pe de altă parte, dacă dealerul arată un 10 sau un A, nu e bine să dai split. În schimb, când ai o pereche de Ași trebuie să dai split automat.

Dacă ai pereche de nouari e indicat să dai split dacă dealerul afișează o carte între 2 și 6, un opt sau 9. Altfel, vei da stand. Dacă ai pereche de doiari, treiari sau șeptari, vei da split dacă dealerul are o carte egală sau mai mică de 7. În schimb, la o pereche de șesari este recomandat să dai split în cazul în care dealerul arată o carte între 2 și 6.



Când să dublezi la blackjack

În cazul în care vei avea cartea As + 2, 3, 4 sau 5 e recomandat să dublezi mereu dacă dealerul va arăta un 4, 5 ori 6. În schimb, dacă vei avea un A + 6 sau 7, poți dubla dacă dealerul va arăta o carte între 3 și 6. Pentru mâinile Hard, nu vei dubla niciodată dacă totalul mâinii tale este de peste 11. Dacă ai 11, poți dubla cu excepția cazului în care dealerul arată un A. În schimb, dacă ai un total de 10 din primele 2 cărți, dublează mereu dacă dealerul arată o carte între 2 și 9. Iar dacă totalul din primele tale 2 cărți este 9, poți dubla doar când dealerul arată 3, 4, 5 sau 6.

