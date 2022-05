Clujul mizează pe festivaluri pentru relansarea turistică după pandemie: „Turismul de evenimente poziționează Clujul în topul național”

După doi ani cu un număr modest de vizitatori în orașul de pe Someș, municipalitatea mizează pe marile festivaluri care au pus Clujul pe harta culturală a lumii pentru atragerea turiștilor.

Festivalurile, văzute de administrația locală ca fiind „cheia” spre relansarea turistică a orașului. Foto: Facebook/ Emil Boc

Pandemia de COVID-19 a îngenunchiat sectorul turismului în municipiul Cluj-Napoca, cea mai mare scădere a numărului de turiștii fiind înregistrată în anul 2020 (176.733), comparativ cu anul 2019 (488.742).

În pragul sezonului estival și odată cu ridicarea tuturor restricțiilor legate de pandemia de COVID-19, municipalitatea mizează pe evenimente ca strategie pentru relansarea turismului. Fie că vorbim de festivalurile de muzică și film sau de conferințe internaționale și competiții sportive, adminsitrația locală speră să atragă anul acesta un număr de turiști comparabil cu cel dinainte de 2020.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

„Referitor la aspectele ce vizează relansarea turistică a Municipiului Cluj-Napoca, pentru sezonul estival accentul se pune în primul rând pe turismul de evenimente (festivaluri de muzică și film, conferințe și congrese, competiții sportive etc.), turismul cultural și de city-break, având în vedere specificul de centru cultural, universitar, medical, sportiv, de tineret, de afaceri, IT etc., precum și infrastructura de care dispune municipiul Cluj-Napoca – Cluj Arena și BT Arena, baza de cazare și alimentație publică, accesibilitatea oferită de aeroportul internațional, numărul mare de organizatori de evenimente etc.”, a transmis, pentru monitorulcj.ro, Iulia Perșa, șef birou mass-media al Primăriei Cluj-Napoca.

Festivalurile, parte din strategia de dezvoltare a Clujului

Turismul de evenimente face parte din Strategia de Dezvoltare Urbană a municipiului Cluj-Napoca, astfel că și investițiile din oraș, până în 2030, merg în direcția promovării unor evenimente de tip entertainment sau business.

„Conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) pentru perioada 2021-2030, turismul de evenimente poziționează Clujul în topul național și include atât evenimentele de tip entertainment, cât și cele profesionale, de tip business/corporate. Evenimentele situate în sfera agrementului se referă mai ales la festivalurile care s-au dezvoltat și care au devenit între cele mai importante din Europa, pentru categoria lor – Untold, Electric Castle, Jazz in the Park, TIFF etc., care se vor bucura de un număr considerabil mai mare de participanți la ediția din acest an, având în vedere ridicarea restricțiilor impuse pe perioada stării de alertă”, mai arată purtătorul de cuvânt al Primăriei CLuj-Napoca.

Pandemia „a lovit” din plin turismul, la Cluj

Din cauza pandemiei de COVID-19, numărul de turiști care au vizitat Cluj-Napoca a scăzut în anul 2020 (176.733), comparativ cu anul 2019 (488.742).

Conform cifrelor publicate de Institutul Național de Statistică și Studii Economice (INSSE), în anul 2021 circulația turistică în municipiul Cluj-Napoca a crescut semnificativ față de 2020:

numărul de turiști a fost de 279.320, cu 58% mai mare decât în 2020;

numărul de înnoptări a fost de 492.869, cu 60% mai mare decât în 2020;

cea mai mare circulație turistică s-a înregistrat în lunile august-septembrie: august 2021– numărul maxim de turiști: 39.443, cu 64% mai mare decât în 2020; numărul de înnoptări a fost de 70.698, cu 69% mai mare decât în 2020; septembrie 2021– numărul de turiști a fost de 38.364, cu 75% mai mare decât în 2020; numărul maxim de înnoptări: 76.000, cu 104% mai mare decât în 2020.

Cea mai mare creștere turistică se evidențiază în luna aprilie 2021 față de aprilie 2020, când România se afla în stare de urgență: numărul de turiști a fost de 15392, față de 384 în aprilie 2020, iar numărul de înnoptări a fost de 26409, față de 783 în aprilie 2020.

Care sunt țările de proveniență a turiștilor?

Majoritatea turiștilor străini provin din Europa (87%), principalele țări de proveniență fiind: Germania, Ungaria, Italia, Franța, Polonia, Spania, Marea Britanie, Olanda, Republica Moldova, Belgia, Austria, Grecia, Elveția etc.

În acest clasament, Europa este urmată de America de Nord (SUA 87% și Canada) și Asia (Israel 72%, China, India, Japonia, Coreea de Sud etc.), apoi America Centrală și de Sud (Mexic, Brazilia, Argentina, Cuba etc.), Africa (Maroc, Egipt, Tunisia, Rep. Africa de Sud etc.), Australia, Noua Zeelandă și Oceania.

Clujul, în topul orașelor din România la numărul de turiști

Municipiul Cluj-Napoca se menține astfel în topul orașelor din România cu cea mai mare circulație turistică, după capitala țării – municipiul București – și destinațiile turistice de munte și de litoral – municipiul Mangalia (cu cele 7 stațiuni de litoral: Mangalia, Saturn, Venus, Jupiter, Cap Aurora, Neptun și Olimp), municipiul Brașov (inclusiv stațiunea turistică Poiana Brașov) și municipiul Constanța (inclusiv stațiunea Mamaia).

CITEȘTE ȘI: